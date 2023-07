TP.HCM: Người nhái nhiều giờ lặn tìm 2 thanh niên thi bơi qua Kênh Xáng chìm mất tích

Hơn 18 giờ ngày 23.7, lực lượng chức năng của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Bình Chánh phối hợp lực lượng của Công an TP.HCM cùng Công an xã Bình Lợi, Công an xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) vẫn đang tổ chức lặn tìm 2 người đuối nước chìm mất tích dưới Kênh Xáng.



Lực lượng chức năng tổ chức lặn tìm người đuối nước mất tích dưới Kênh Xáng TRẦN KHA

Những người dân sống trên đường Mai Bá Hương, thuộc ấp 4, xã Bình Lợi, H.Bình Chánh cho biết, hơn 12 giờ ngày 23.7, 2 người là nam giới bơi qua Kênh Xáng (từ xã Bình Lợi qua xã Lê Minh Xuân).

Trong lúc bơi, cả hai đuối nước, nhiều người lao ra cứu nhưng cả hai đã chìm, mất tích dưới kênh.

"Hai bạn thi nhau bơi qua kênh. Một bạn bơi qua gần đến bờ bên kia. Người còn lại bơi đến giữa kênh đuối nước kêu cứu nên bạn kia quay lại cứu nhưng cả hai chìm luôn", một người bạn của 2 người đuối nước mất tích cho biết.

Thông tin từ cơ quan chức năng, 2 người đuối nước mất tích được xác định là Nguyễn Phước S. (18 tuổi, quê Tiền Giang; trú tại P.An Lạc, Q.Bình Tân) và Trần Phương M. (18 tuổi, quê Tiền Giang; trú xã Phong Phú, H.Bình Chánh).

Trong khi đó, những người bạn của 2 người mất tích cho hay nhóm có khoảng 10 người. Chủ nhật nhóm được nghỉ làm nên hẹn nhau đến nhà một người bạn trên đường Mai Bá Hương vui chơi và tổ chức ăn uống.

Kênh Xáng rộng và sâu nên việc lặn tìm người mất tích gặp khó khăn TRẦN KHA

Lúc này, trời mưa nên mọi người chạy vào nhà. Chỉ riêng S. và M. thi nhau bơi qua kênh. Khi thấy cả hai đuối nước và kêu cứu, nhóm bạn đi chung đã lao xuống cứu nhưng không kịp. Hai người trong nhóm lao xuống cứu cũng đuối sức, may được những người khác của nhóm cứu kịp, đưa lên bờ nên thoát nạn.

Người dân cho hay, đoạn kênh 2 nạn nhân chìm mất tích rộng hơn 50 m, sâu khoảng 6 đến 8 m.

Hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích dưới Kênh Xáng (H.Bình Chánh) nhưng vẫn chưa tìm thấy.