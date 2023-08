TP.HCM: Nhiều người bị đau mắt đỏ, nhức mắt, đổ ghèn

Lây lan nhanh

Chị P.T. (30 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết cả gia đình chị vừa bị đau mắt đỏ. Trong đó con gái 22 tháng tuổi bị lây từ cậu là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM. Cậu của bé cũng bị lây từ bạn trong lớp. Sau khi bé bị đau mắt đỏ thì tiếp tục lây cho ba mẹ.

"Hôm đầu, mắt có triệu chứng nhức nhẹ, chuyển hồng, chảy nhiều nước mắt và ra nhiều ghèn. Mấy bữa sau mắt bắt đầu đỏ hơn và bị sưng. Tôi bị đau mắt đỏ nhiều lần nhưng chưa lần nào đau nhức nặng như vậy", chị T. cho hay.

Mắt đỏ nhiều ghèn là một trong những dấu hiệu đặc trưng của đau mắt đỏ TTYTQ6

Chị dùng nước muối sinh lý để rửa mắt và mua thuốc nhỏ mắt tại tiệm thuốc tây nhỏ 3-4 lần/ngày. May mắn sau vài ngày tình trạng bé cải thiện, khỏi triệu chứng đau mắt đỏ. Còn hai vợ chồng chị T. thì sau khoảng 1 tuần bệnh mới thuyên giảm.



Tương tự chị H.L. cho biết những ngày gần đây con chị 12 tháng tuổi của chị liên tục chảy ghèn và dụi mắt. Mặc dù bé chưa đi học, hàng ngày chỉ xuống công viên chơi. Lo sợ bé bị đau mắt đỏ nên chị sử dụng thuốc nhỏ mắt cho bé.

Bác sĩ Nguyễn Thành Luân, khoa Mắt, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết số ca bệnh đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện có dấu hiệu gia tăng. Trung bình mỗi buổi bác sĩ thăm khám cho 15-20 ca bệnh đau mắt đỏ.

Tương tự tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trong những tuần gần đây số trẻ đến khám đau mắt đỏ bắt đầu có dấu hiệu tăng.

Tại khoa Mắt và Phòng khám Nhi, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cũng ghi nhận bệnh nhân đến khám do đau mắt đỏ rải rác.

Nguyên nhân gây đau mắt đỏ và triệu chứng

Ngày 25.8, bác sĩ Nguyễn Thành Luân cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ, trong đó virus là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh.

Do virus: Trường hợp đỏ mắt do virus thường có những triệu chứng như chảy nước mắt, ghèn trong, sưng phù mi, cộm xốn. Đối với bệnh viêm kết mạc do virus gây ra có thể dễ dàng lây lan thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với nước mắt của người bệnh.

Do vi khuẩn: Thường là do vi khuẩn Haemophilus Influenzae, Staphylococcus,... Triệu chứng cộm xốn, chảy nước mắt, phù mi, ghèn vàng hoặc xanh. Một người có thể bị lây đau mắt đỏ nếu tiếp xúc với dịch tiết nước mắt hoặc đồ dùng có dính dịch tiết nước mắt của người bệnh.

Do dị ứng: Thông thường rất khó để xác định được nguyên nhân gây ra dị ứng, có thể là do lông vật nuôi, thuốc, phấn hoa, bụi,... Các triệu chứng của bệnh thường là ngứa và chảy nước mắt ở 2 mắt, phù mi mắt, có thể kèm theo viêm mũi dị ứng. Tuy nhiên, đau mắt đỏ do dị ứng thì không có khả năng lây lan.

Chăm sóc người bệnh đau mắt đỏ như thế nào?

Theo bác sĩ Luân, người bệnh cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày như chất đạm, chất xơ, chất béo, tinh bột để tăng cường hệ miễn dịch. Người bệnh nên tránh ăn uống quá kiêng khem để tránh cơ thể rơi vào suy nhược. Tích cực ăn các loại trái cây để bổ sung vitamin như cam, bưởi, chanh,...

Giữ gìn vệ sinh mắt và vệ sinh cá nhân sạch sẽ hằng ngày là cách để phòng bệnh đau mắt đỏ trong mùa dịch Đ.N.T

Nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc. Trong thời gian bị bệnh tốt nhất nên tránh tối đa việc sử dụng các thiết bị điện tử. Không được dụi, day mắt tránh làm tổn thương giác mạc.

Sử dụng thuốc đúng loại và đúng liều lượng theo đơn đã được kê của bác sĩ. Tùy vào tình trạng bệnh của từng người mà bác sĩ có thể kê những loại thuốc khác nhau như kháng viêm, kháng sinh, nước mắt nhân tạo, thuốc tra mắt,..

Sử dụng thuốc tra mắt đúng cách: Lưu ý không để đầu thuốc nhỏ chạm vào mắt. Đối với thuốc tra dạng mỡ hoặc gel thì bôi vào khoảng 1 cm cùng đồ mi dưới, với thuốc nước thì nhỏ từ 1 - 2 giọt.

Để dễ dàng theo dõi diễn biến của bệnh thì nên tái khám thường xuyên theo lịch hẹn của bác sĩ. Nếu sử dụng thuốc thấy mắt sưng hơn, đau hơn hay chảy máu thì cần liên hệ ngay với bác sĩ để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong trường hợp thấy có xuất hiện các triệu chứng bất thường thì người bệnh nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Đặc biệt, người bệnh tuyệt đối không được tự ý điều trị theo các phương pháp truyền miệng, dân gian như nhỏ sữa mẹ, đắp hành củ, xông lá trầu,... Ngoài ra, khi chưa có chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng không nên tự mua thuốc điều trị vì có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn.