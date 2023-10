TP.HCM: Nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn bánh su kem

Một trẻ tử vong sau ăn bánh su kem

Ngày 3.10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đang chờ kết quả điều tra từ công an. Hiện giờ chỉ nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm. Hiện Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiếp tục xác minh về thực phẩm.

Theo nguồn tin từ Công an TP.Thủ Đức, hiện đội điều tra đã đến chung cư Pam-Heights, nơi xảy ra vụ việc, để khám xét, truy tìm bánh nhằm giám định độc chất và so sánh.

Trước đó, vào khoảng 00 giờ 15 phút ngày 2.10.2023, Công an P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức nhận tin báo tại BV Lê Văn Thịnh ghi nhận 1 trường hợp chết chưa rõ nguyên nhân. Bệnh nhân là P.N.Q (6 tuổi), được đưa vào khoa Cấp cứu, BV Lê Văn Thịnh lúc 23 giờ 46 phút trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, da lạnh; không nghe được nhịp tim, không nghe được nhịp tự thở và được xác định tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện, chưa rõ nguyên nhân.

Anh L.T.N, cha cháu bé, cho biết trước đó vợ anh có đem về nhà 5 cái bánh su kem từ chỗ làm ở chung cư Palm Height. Sau đó vợ anh cùng 2 con là cháu L.V.T và P.N.Q ăn thì bị nôn ói và tiêu chảy, nhưng sau đó vợ và con trai vượt qua được, còn con gái thì vẫn bị nôn ói, tiêu chảy và sốt cao. Đến sáng 7 giờ 45 phút ngày 1.10, anh có chở cháu Q. đến khám tại Phòng khám Nhi (P. Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) và được cho toa thuốc về mua cho cháu uống (do trúng thực).

Sau khi cháu uống thuốc thì vẫn không khỏi. Đến khoảng 17 giờ 35 phút cùng ngày thì vợ anh N. chở vào khoa Nhi, BV Lê Văn Thịnh khám, và được cho thuốc về uống. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thấy tình trạng bé nặng hơn, anh N. cùng vợ chở cháu Q. vào BV Lê Văn Thịnh cấp cứu và được báo là đã chết trước khi vào BV.

Thông tin từ BV Lê Văn Thịnh cho biết, bé được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu, mạch đùi không bắt được, nhịp tim không nghe được. Các bác sĩ cấp cứu hồi sinh tim phổi nhưng không thành công, chẩn đoán trẻ tử vong trước nhập viện, chưa rõ nguyên nhân.