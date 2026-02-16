TP.HCM nhìn từ sông Sài Gòn - Kỳ 2: Bến Bình Đông 'giữ nhịp' xuân

Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bến Bình Đông (phường Phú Định, TP.HCM) lại đặc kín thuyền hoa từ các tỉnh miền Tây . Con thuyền chở mai, chở tắc cũng đồng thời là chỗ ngả lưng, nấu bữa cơm vội và gắn bó với người nông dân cho đến ngày cuối cùng rời bến.

Hãy cùng theo chân chúng tôi len lỏi vào cuộc sống của người bán hoa trên bến kênh. Đằng sau mỗi cánh hoa khoe sắc là cảnh lấy ghe làm nhà, lấy sông làm bạn để chở tết về cho thành phố.

Mỗi dịp tết đến, dòng kênh Tàu Hủ lại nhộn nhịp bởi hàng trăm chuyến ghe thuyền chở đầy sắc xuân. Để kịp phiên chợ, hầu hết các nhà vườn phải xuất phát từ chiều hôm trước, lênh đênh suốt đêm trên sông để có mặt tại bến vào lúc tờ mờ sáng hôm sau ẢNH: NI NA

Những chiếc ghe gỗ đầy ắp hoa xuân xếp hàng san sát dọc bờ kênh Tàu Hủ. Mỗi chiếc ghe như một "ốc đảo" rực rỡ sắc màu. Đây không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là "ngôi nhà di động" của các nhà vườn miền Tây trong suốt nửa tháng bám trụ tại TP.HCM ẢNH: NI NA

Một tiểu thương đu mình trên cao để gia cố mái bạt cho ghe chở cây tắc. Do cây tắc thường cao và nặng hơn các loại hoa chậu, việc dựng mái che chắc chắn là khâu quan trọng để bảo vệ cây ẢNH: NI NA





Người nông dân tất bật "giải phóng" hàng chục gốc tắc trĩu quả từ mạn ghe lên vỉa hè bến Bình Đông để kịp đón khách. Mỗi chậu cây kèm bầu đất nặng từ 30 kg đến hơn 50 kg ẢNH: NI NA

Chú Năm Thành (66 tuổi, bên phải) đã có hơn 30 năm thâm niên "đóng đô" tại bến Bình Đông mỗi dịp tết về. Năm nay, đoàn của chú gồm 9 người. Để tiết kiệm tối đa chi phí, mọi sinh hoạt của 9 thành viên đều diễn ra gói gọn trên chiếc ghe chật hẹp ẢNH: NI NA

Góc bếp "dã chiến" nằm gọn trong hộc gỗ trên mạn ghe của gia đình chú Năm Thành ẢNH: NI NA

Giữa bộn bề hoa tết, nước sạch trở thành mặt hàng xa xỉ đối với những nhà vườn tại bến Bình Đông. Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến tắm rửa của các thành viên trên ghe đều phụ thuộc vào những can nước đi gánh nhờ từ nhà dân địa phương ẢNH: NI NA

Dưới cái nắng gắt giữa trưa, người nông dân hối hả phun nước tiếp ẩm cho những gốc mai đang chờ khách ẢNH: NI NA

Phía sau sắc hoa rực rỡ là bài toán kinh tế đầy áp lực đè nặng lên vai người nông dân. Để có một chỗ đứng tại bến Bình Đông, mỗi chủ ghe phải gánh trên vai hàng loạt khoản chi phí. Từ tiền thuê ghe vận chuyển từ miền Tây lên TP.HCM dao động 20 - 40 triệu đồng, đến phí thuê lô bãi mặt tiền khoảng chục triệu và nhiều chi phí khác ẢNH: NI NA

Góp mặt vào bản giao hưởng sắc màu trên bến Bình Đông, những tán hoa giấy rực rỡ từ hồng xác pháo đến trắng tinh khôi trở thành "đặc sản" không thể thiếu mỗi dịp tết về ẢNH: NI NA

Giữa những ghe hoa rực rỡ, người vệ sinh môi trường vẫn lầm lũi ngược xuôi trên dòng kênh Tàu Hủ để vớt rác thải trôi dạt ẢNH: NI NA

22 giờ đêm, cung đường hoa xuân vẫn rực rỡ ánh đèn. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông để thưởng lãm và chọn hoa ẢNH: NI NA

Em Nguyễn Ngọc Đều (16 tuổi, ở Vĩnh Long) tranh thủ kỳ nghỉ tết ngắn ngủi để theo ghe lên phố phụ giúp mẹ ẢNH: NI NA

Khi thành phố say giấc cũng là lúc cuộc chiến mưu sinh xuyên đêm bắt đầu. Những người tiểu thương không dám chợp mắt, họ chọn cách thức trắng đêm để canh giữ từng gốc hoa, chậu cảnh ẢNH: NI NA

Sau một ngày dài bán hoa, có người chỉ kịp trải tạm tấm bạt mỏng xuống nền xi măng lạnh, ngả lưng giữa khoảng trời trống trải bên bờ kênh ẢNH: NI NA

Dọc theo tuyến bờ kè bến Bình Đông, những chiếc võng mắc tạm bợ nối đuôi nhau đã trở thành một "đặc sản" khó trộn lẫn của chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền ẢNH: NI NA