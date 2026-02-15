TP.HCM nhìn từ sông Sài Gòn - Kỳ 1: Lịch sử trăm năm bên dòng nước

Từ sông Sài Gòn, những di tích lịch sử của TP.HCM hiện lên trầm lắng, in bóng ký ức và những bước ngoặt lịch sử chưa khép lại.
Trong lịch sử hình thành và phát triển TP.HCM suốt hơn 300 năm qua, sông Sài Gòn đã và đang đóng vai trò "huyết mạch", đặc biệt là với nền giao thông, kinh tế và văn hóa.
Bắt đầu bằng những bến nước đầu tiên của lưu dân phương Nam, dòng sông Sài Gòn dần mở lối cho ghe thuyền buôn bán, cho phố xá hình thành dọc hai bờ.
Bao lớp người đến rồi đi, dòng sông vẫn lặng lẽ bồi đắp, chứng kiến Sài Gòn từ một thương cảng sông nước trở thành đô thị TP.HCM sầm uất.
Nhìn từ sông Sài Gòn, biết bao di tích hiện ra, mang theo nhiều câu chuyện về lịch sử. Trên hành trình dọc theo sông Sài Gòn, Bến Nhà Rồng là điểm dừng đầu tiên.
Từ sông Sài Gòn nhìn vào, công trình cổ nổi bật giữa không gian đô thị hiện đại, như nhắc nhớ về những bước ngoặt đã làm nên diện mạo TP.HCM hôm nay.
Đối diện Bến Nhà Rồng, một dấu mốc khác được hiện ra bên bờ sông. Cột cờ Thủ Ngữ mang dáng vẻ khiêm nhường nhưng từng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động hàng hải của TP.HCM.
Từ trung tâm bên bờ sông Sài Gòn, xuôi thêm một đoạn nữa sẽ thấy nơi từng được xem như cái nôi của ngành đóng tàu Sài Gòn. Ụ tàu Ba Son nằm lặng bên bờ sông, mang trong mình dấu tích của một thời công nghiệp sôi động giữa lòng thành phố.
Dọc theo sông Sài Gòn, những lớp ký ức đô thị tiếp tục nối dài đến khu vực bến Bạch Đằng. Ngày xưa nơi đây từng được xem là khu vực bến cảng quan trọng trong lịch sử giao thương. Ngày nay, bến Bạch Đằng trở thành không gian công cộng rộng mở, kết nối người dân với dòng sông của thành phố.
Sông Sài Gòn vẫn lặng lẽ chảy giữa lòng thành phố, mang theo ký ức của quá khứ và nhịp sống của hiện tại.
Có lẽ, lịch sử không nằm yên trong sách vở. Lịch sử hiện hữu qua từng công trình, từng bến bãi đã góp phần làm nên diện mạo TP.HCM hôm nay.
