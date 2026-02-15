28 tết: Ôm 110 chậu mai vàng từ miền Trung vào TP.HCM, tiểu thương thấp thỏm chờ khách

Ngồi bần thần bên túp lều bạt dựng tạm ở chợ hoa Tên Lửa (phường An Lạc), anh Nguyễn Thành Tuấn (40 tuổi) không giấu được vẻ mệt mỏi. Đây là năm đầu tiên anh quyết định đưa mai vàng vào TP.HCM bán hoa tết thay vì ra miền Bắc hay miền Trung như mọi khi.



Để chuẩn bị cho chuyến đi này, anh Tuấn đã có mặt tại TP.HCM từ ngày 11 tháng chạp. Anh đi sớm vì muốn cây quen với khí hậu phương Nam trước khi lặt lá, canh cho hoa nở đúng độ. 150 gốc mai Giảo Hương truyền thống là thành quả của anh Tuấn sau 5 - 10 năm ròng rã chăm bón. Ngồi trên xe tải chở mai vào TP.HCM, anh Tuấn kỳ vọng sẽ mang về một cái tết tươm tất cho gia đình.

Anh Tuấn bần thần giữa hàng trăm gốc mai chưa có chủ ẢNH: NI NA

Dù đã chủ động giảm giá từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi gốc so với mọi năm để phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn, nhưng sức mua vẫn thấp hơn nhiều so với dự tính. Hiện tại, mỗi cây mai có giá dao động từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng.

Tính đến đêm 27 tết, anh mới chỉ bán vỏn vẹn được 40 cây. 110 gốc còn lại vẫn nằm im lìm trên vỉa hè. Trong khi đó, chi phí thuê mặt bằng và tiền vận chuyển đã ngốn hết của anh hơn 43.000.000 đồng.

Những gốc mai đều có tuổi đời từ 5 - 10 năm ẢNH: NI NA

Anh Tuấn nhẩm tính, mỗi chuyến xe vào TP.HCM tốn 11.000.000 đồng. Nếu không bán hết, chi phí chở ngược về quê vào ngày 29 tết, phí xe sẽ tăng gấp đôi. Chưa kể đến thiệt hại từ cơn bão số 13 và những đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua khiến công chăm sóc và chi phí phân thuốc đội lên đáng kể.

Đồng hành cùng anh Tuấn trong chuyến đi này là người cháu ruột Nguyễn Đức Duy (22 tuổi). Hai cậu cháu thay phiên nhau canh giữ hàng trăm chậu cây giữa phố thị đông đúc. Một người ngủ, một người thức, cứ thế thay ca trong chiếc lều tạm bợ. Việc tắm rửa, sinh hoạt hằng ngày đều phải đi nhờ nhà dân xung quanh.

Mỗi ngày trôi qua áp lực lại càng lớn khi chi phí bỏ ra thì nhiều nhưng chưa thu hồi được ẢNH: NI NA

Giọng đặc sệt miền Trung, anh Tuấn chia sẻ: "Năm nay buồn, người ta ghé hỏi giá nhiều rồi lại đi".

Tại quê nhà Gia Lai, hai đứa con nhỏ vẫn đang đợi bố. Mỗi ngày, những cuộc gọi về nhà là động lực duy nhất giúp anh trụ lại ở nơi đất khách quê người. Theo dự tính, nếu may mắn bán nhanh, anh sẽ dọn hàng lúc 10 giờ tối 29 tết. Nếu không, anh sẽ ở lại đến mùng 1 mới về đoàn viên cùng gia đình.

Đêm dần về khuya, dòng người du xuân mỗi lúc một đông hơn. Giữa tiếng còi xe hối hả, người đàn ông 40 tuổi vẫn kiên nhẫn đứng đó mời chào từng vị khách ghé thăm. Với anh Tuấn, mỗi chậu mai rời bãi là hy vọng cho một cái tết nhẹ gánh hơn sau một năm đầy biến động.

Mỗi chậu mai rời bãi là hy vọng cho một cái tết nhẹ gánh hơn sau một năm vất vả ẢNH: NI NA

Có nhiều cây mai đã nở rộ trước tết ẢNH: NI NA



