Đời sống Cộng đồng

La Vang rực rỡ hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu năm mới bình an

Bá Cường
Bá Cường
15/02/2026 09:44 GMT+7

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang rực vàng sắc hoa với những chậu hoa mai, hoa cúc nở rộ trưng bày ở linh đài chào đón dòng người khắp nơi về cầu bình an cho một năm mới sắp đến.

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua phường Quảng Trị tấp nập những chuyến xe ngang dọc Bắc - Nam chở những người con xa xứ về quê ăn tết. Trong những chuyến xe đó có cả những đoàn xe của người Công giáo và khi đi qua vùng đất linh thiêng, họ không thể không dừng chân viếng thăm Đức Mẹ La Vang.

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang có hai tuyến đường dẫn vào nối với quốc lộ 1, một tuyến dài khoảng 3 km tại phường Quảng Trị, một tuyến đường khác dài khoảng 1 km tại xã Hải Lăng (Quảng Trị). Đường sá thuận lợi nên những ngày qua, La Vang luôn tấp nập những đoàn khách từ khắp nơi về dâng hoa, dâng hương và cầu bình an cho năm mới sắp đến.

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 1.

Linh đài Đức Mẹ La Vang rực sắc vàng với những chậu hoa mai, hoa cúc nở rộ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 2.

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang trở thành địa chỉ dừng chân của những người dân đang ngang dọc Bắc - Nam về quê ăn tết

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 3.

Những chậu mai nở rộ, rực vàng được trưng bày hai bên và dưới chân linh đài Đức Mẹ La Vang

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Nguyễn Hải Nam (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên đường về quê ăn tết đã định sẵn trong lịch trình sẽ ghé vào La Vang thăm viếng, cầu nguyện rồi mới tiếp tục hành trình.

"Tôi là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Huế, hầu như năm nào về quê ăn tết tôi cũng ghé La Vang, thắp hương cầu nguyện dưới linh đài và đi một vòng tham quan. Có một điều đặc biệt là năm nào đến dịp tết, La Vang luôn có những chậu hoa cúc, hoa mai nở rất đều và đẹp. Đứng từ dưới nhìn lên rực vàng cả linh đài", anh Nam chia sẻ.

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 4.

Các đoàn xe chở du khách, người dân về La Vang những ngày cuối năm

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 5.

Một đoàn du khách nước ngoài đang dâng thánh lễ dưới chân linh đài

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 6.

Nhiều gia đình cũng tranh thủ ghé La Vang đọc kinh, cầu nguyện trên đường về quê ăn tết

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, hằng ngày đều có các thánh lễ tổ chức cho những giáo dân tại địa phương và cả những đoàn từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương. Nhiều tín hữu rất vui khi có dịp đặt chân đến một trong những vùng đất linh thiêng của người Công giáo và hiểu rõ hơn về nguồn gốc, lịch sử tại đây.

Chị Lê Ngọc Thảo Nhi (hướng dẫn viên du lịch) chia sẻ hôm nay đang dẫn một đoàn du khách nước ngoài đều là người Công giáo và họ mong muốn sẽ được tham dự thánh lễ, cầu nguyện tại La Vang.

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 7.

Đi nhà thờ, dự thánh lễ, cầu nguyện cũng là thói quen những dịp cuối năm và đầu năm mới của người Công giáo

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 8.

Các du khách nước ngoài thích thú khi được đặt chân đến vùng đất linh thiêng của người Công giáo

ẢNH: BÁ CƯỜNG

La Vang rực vàng hoa xuân đón dòng người khắp nơi về cầu bình an năm mới- Ảnh 9.

Sắc xuân ngập tràn tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Đoàn của tôi đến đây lúc 8 giờ sáng sau đó thì cả đoàn vào dự thánh lễ được cử hành ngay dưới linh đài Đức Mẹ La Vang. Cả đoàn sẽ tiếp tục di chuyển vào Huế, Đà Nẵng để tiếp tục tham quan", chị Nhi nói.

Giống với Phật giáo, người Công giáo cũng có thói quen đến nhà thờ cầu bình an những ngày cuối năm và thánh lễ minh niên đầu năm mới. Tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, hàng năm đều tổ chức thánh Lễ minh niên vào ngày mùng 4 tết. Tuy nhiên, năm nay vì mùng 4 tết trùng với ngày Lễ tro nên Lễ minh niên được dời qua mùng 5 tết. Thánh lễ này được chủ sự bởi cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế.

