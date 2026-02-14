Quảng Trị: Phố phường Nam Đông Hà rực rỡ cờ hoa chào xuân Bính Ngọ

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền, Hải Thượng Lãn Ông... (phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) rực rỡ sắc màu khi hàng trăm lá cờ Tổ quốc, cờ hoa, cờ Đảng được treo dọc hai bên và phủ kín phía trên, tạo nên không khí tưng bừng chào đón xuân Bính Ngọ 2026.

Không chỉ làm đẹp cho phố phường, chào đón mùa xuân mới, mà đây còn là kết quả cuộc thi được UBND phường Nam Đông Hà phát động giữa các khu phố trên địa bàn nhằm tạo không khí thi đua, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Đường Nguyễn Chí Thanh rực rỡ cờ hoa, hai bên là cờ Tổ quốc và những chậu hoa cúc được xếp đồng đều ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đây là cuộc thi được UBND phường Nam Đông Hà phát động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Bính Ngọ 2026 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ông Nguyễn Văn Tuân, Phó chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà, cuộc thi có tên tuyến đường "Tết Việt trong tôi" nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân và góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Phần thi có sự tham dự của 32 khu phố. Các khu phố chọn 1 tuyến đường, kiệt hoặc ngõ đẹp nhất để dự thi, các tiêu chí để có thể đạt yêu cầu như: 100% hộ dân trên tuyến có treo cờ Tổ quốc đồng bộ, thống nhất; có bố trí chậu hoa, cây cảnh và thùng rác công cộng phù hợp; trang trí hệ thống LED, cờ hoa đảm bảo mỹ quan và an toàn.

Nhiều người dân tại phường Nam Đông Hà thích thú với cuộc thi và sẵn sàng tham gia, làm đẹp khu phố của mình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Anh Lê Quyết Thắng (trú phường Nam Đông Hà) chia sẻ đây là năm đầu tiên thấy các tuyến đường được trang trí rực rỡ và tràn đầy không khí mùa xuân.

"Con đường trước nhà tôi giờ rất đẹp với cờ Tổ quốc, cờ hoa và hai bên vỉa hè còn có những chậu cúc được xếp đồng đều, thẳng tắp. Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cách để người dân trong khu phố cùng nhau làm đẹp đường sá, tăng tình đoàn kết chào đón mùa xuân", anh Tiến nói.

Những chậu cúc, mai rực vàng tại Hội hoa xuân Bính Ngọ 2026 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Các chị em cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc chỉ xuất hiện vài ngày trong năm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Bên cạnh cuộc thi tuyến đường "Tết Việt trong tôi", phường Nam Đông Hà cũng là nơi đang tổ chức Hội hoa xuân Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị (cơ sở 2), quy tụ hàng trăm loài hoa, cây cảnh sẵn sàng phục vụ cho bà con nhân dân ngày tết.

Xung quanh khuôn viên của trung tâm, hàng trăm chậu hoa cúc, hoa mai được xếp thẳng đều tạo nên một cánh đồng hoa màu vàng rực rỡ, tô điểm thêm cho không khí của mùa xuân đang về.

Hội hoa xuân Bính Ngọ 2026 làm cho phố phường Nam Đông Hà thêm rực rỡ, ấm áp không khí mùa xuân ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hội chợ hoa xuân Bính Ngọ 2026 kéo dài từ ngày 1 29 tháng chạp. Cũng tại khu vực chợ hoa, tỉnh Quảng Trị cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026.