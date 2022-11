TP.HCM: Nhóm 'Đam mê kiếm tiền' làm giấy tiêm vắc xin, giấy đi đường giả lãnh án

Sau gần 1 tuần nghị án kéo dài, ngày 23.11, TAND Q.8 (TP.HCM) tuyên án các bị cáo làm giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19, giấy đi đường giả trong đợt dịch Covid-19 vào tháng 7.2021.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Minh Tân (29 tuổi, ngụ Q.8) 4 năm tù, Huỳnh Minh Trực (31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) và Nguyễn Hải Tú (37 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) cùng 3 năm tù; Lê Văn Thanh (29 tuổi, ngụ Q.12) 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Lâm Thạnh (31 tuổi) 4 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội vào tháng 7.2021, các bị cáo đã làm giả giấy đi đường, giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 bán kiếm tiền tiêu xài.

Tân lập nhóm Zalo “Đam mê kiếm tiền” để phân chia công việc. Tân chuẩn bị máy tính, máy in, máy làm dấu mộc để làm giả giấy đi đường theo mẫu của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cấp và giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 (con dấu của Trung tâm y tế P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức).

Thanh đăng bài lên mạng xã hội tìm khách và thông báo để Tú tổng hợp số lượng. Trực và Thạnh đi giao hàng cho khách và nhận tiền.





Mỗi bộ giấy đi đường (giả), Tân thu về 1 triệu đồng; giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 (giả) thu 600.000 đồng. Các bị cáo còn lại mang giấy tờ giả đi bán hưởng lời từ 200.000 - 600.000 đồng.

Trong các ngày 8 và 9.9.2021, có 15 người (không rõ lai lịch) đặt mua giấy đi đường giả. Tân đưa Trực 22 giấy đi đường giả giao cho khách. Trực đã giao 4 giấy đi đường cho khách thu 7,2 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ ngày 9.9.2021, Thạnh dùng giấy đi đường giả để thông chốt kiểm soát dịch Covid-19 và giao giấy đi đường giả cho một người không rõ lai lịch với giá 1,8 triệu đồng.

Khi đến đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Thạnh bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM và Công an Q.1 kiểm tra, thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tân tại P.15, Q.8, công an thu giữ 64 giấy đi đường (giả), 27 giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 (giả), các trang thiết bị, máy in... Tổng cộng, các bị cáo đã bán 5 giấy đi đường giả, thu lợi 9 triệu đồng. Các bị cáo chưa kịp chia tiền thì bị công an phát hiện.