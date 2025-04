TP.HCM nóng đỉnh điểm

"Mưa vàng" giải nhiệt vào cuối ngày

Cuối giờ chiều ngày 23.4, tại TP.HCM xuất hiện cơn mưa chuyển mùa. Một số khu vực như Q.11, TP.Thủ Đức, Q.Gò Vấp hứng lượng mưa khá lớn kéo dài khoảng 30 phút kèm theo giông, sét. Ở khu vực trung tâm, mưa xuất hiện muộn hơn, vào khoảng 17 giờ. Người dân ở những khu vực có mưa lớn như Q.11 vô cùng vui mừng vì nhiệt độ không khí phần nào dễ chịu hơn sau nhiều ngày nắng nóng như đổ lửa.

Ngược lại ở những nơi chỉ có mưa rào nhẹ thoáng qua thì nhiệt độ từ nhựa đường và bê tông tỏa ra bổ sung vào nền nhiệt cao được tích lũy từ buổi trưa, khiến không khí càng ngột ngạt, khó chịu. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 - 25 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây, còn trên cao có áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực trung Trung bộ tạo thành nhiễu động gây mưa nhiều nơi ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 26.4 sau đó mưa giảm và nắng nóng quay trở lại.

Trưa 23.4, nhiệt độ cảm nhận tại một số khu vực ở TP.HCM lên tới 42 độ C Ảnh: Chí Nhân

Những ngày trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nóng Ấn Miến ở phía tây lấn sang nên tại Nam bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng và nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Ở TP.HCM, dù nhiệt độ khí tượng dao động từ 35 - 37 độ C nhưng theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào trưa 23.4, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) lên đến 42 độ C. Nắng nóng gay gắt kéo dài từ sáng sớm tới chiều tối khiến nhiều người có cảm giác như cháy da và không thở nổi mỗi khi có việc phải ra đường. Dù vậy, tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều cán bộ, chiến sĩ, công nhân vẫn tích cực làm việc, chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất. Không chỉ Nam bộ mà trong những ngày qua, nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt lên tới 39 - 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt vẫn còn kéo dài

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết: Từ nay đến ngày 26.4, tại TP.HCM do ảnh hưởng của nhiễu động nêu trên nên thời tiết sáng và trưa chiều trời nắng, ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố có nắng nóng gay gắt. Vào chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, có nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 35 độ C. Đây là giai đoạn chuyển mùa nên thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, người dân nên đặc biệt chú ý phòng tránh. Đáng chú ý, tại TP.HCM trong khi nhiệt độ khí tượng không cao bất thường nhưng nhiệt độ cảm nhận lại tăng vọt và xoay quanh mốc 50 độ C.

Theo các chuyên gia, thông thường nhiệt độ cảm nhận cao hơn nhiệt độ khí tượng từ 2 - 4 độ C. Tuy nhiên với TP.HCM, nhiệt độ cảm nhận luôn cao hơn rất nhiều do mức độ đô thị hóa cao, lượng phương tiện giao thông nhiều và các hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động tạo ra lượng nhiệt phát thải vào không khí lớn. Những yếu tố này tạo ra hiện tượng "đảo nhiệt đô thị", khiến nhiệt được hấp thụ và giữ lại trong các khối bê tông rồi thải trở lại môi trường vào chiều tối, tạo ra tình trạng nóng bức hầm hập suốt cả ngày. Trong những ngày tới, do mưa chuyển mùa xuất hiện rải rác với lượng không quá lớn, nước mưa tưới vào bê tông và nhựa đường làm chúng tỏa nhiệt trở lại ra không khí, khiến nhiệt độ cảm nhận tăng cao hơn đáng kể so với bình thường. Hiện nay, vẫn đang trong giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng, người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm từ 11 - 16 giờ, uống đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp.