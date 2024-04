TP.HCM nóng như 'chảo lửa'

Nắng nóng lịch sử

Ngày 27.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận cả nước có 26 địa điểm nắng nóng trên 41 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 43,2 độ C tại Tương Dương (Nghệ An). Thấp hơn một chút là ở Đông Hà (Quảng Trị) 42,9 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 42,8 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 42,6 độ C, Hà Tĩnh và TP.Huế cùng 42,4 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý thêm "nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa". Như vậy có thể thấy, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể lên tới 45 - 46 độ C ở nhiều nơi. Nắng nóng cộng với độ ẩm trong không khí thấp dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn và cháy rừng rất cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.