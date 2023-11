TP.HCM: Ô tô tông thủng tường bãi đậu xe ở tầng 4 chung cư

Sáng 15.11, các đơn vị liên quan đang xử lý hiện trường, khắc phục sự cố vụ xe ô tô tông thủng tường bãi đậu xe ở tầng 4 của tháp A2 chung cư Tropic (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Người điều khiển ô tô nói trên được xác định là chị Nguyễn Thị Mỹ C., cư dân chung cư này.

Hiện trường vụ ô tô tông thủng tường bãi đậu xe ở tầng 4 chung cư Tropic (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) NGƯỜI DÂN CHỤP

Trước đó, tối 14.11, chị C. điều khiển ô tô BS 51K - 661.XX chạy lên các tầng thuộc bãi giữ xe của chung cư. Khi tới tầng 4, chị C. cho ô tô lùi vào bãi, nhưng do không kiểm soát được chân ga nên xe đã tông mạnh vào bức tường phía sau.

Hậu quả, một phần bức tường của bãi đỗ xe ở tầng 4 chung cư Tropic bị đổ sập, rơi xuống bên dưới khuôn viên chung cư. Rất may thời điểm này không có người qua lại nên không gây thương vong.

Tại hiện trường, đuôi ô tô lọt ra ngoài, xe suýt rơi xuống đất. Nữ tài xế sau đó thoát ra ngoài an toàn.

Các cư dân cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, họ nghe một tiếng động rất mạnh. Khi nhìn qua tòa chung cư thì thấy bức tường tầng 4 bị sập, khuôn viên bên dưới nhiều mảng tường bê tông vỡ vụn.

Đến sáng nay, hiện trường vụ ô tô tông thủng tường bãi đậu xe ở tầng 4 chung cư Tropic đang được các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục.