TP.HCM: Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận thêm nhiệm vụ

Ngày 17.9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền (gọi tắt là ban chỉ đạo).

Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM thực hiện chức năng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan liên ngành về chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, mục tiêu, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng ban chỉ đạo. 2 phó trưởng ban chỉ đạo là ông Dương Hồng Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ. Các thành viên ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các sở ngành và chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu Côn Đảo.

Văn phòng UBND TP.HCM là cơ quan thường trực ban chỉ đạo. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phân cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ban chỉ đạo còn giúp UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án.

Ngoài ra, ban chỉ đạo còn giúp lãnh đạo thành phố kịp thời chỉ đạo tháo gỡ ngay những vấn đề quan trọng, liên ngành về các khó khăn, vướng mắc của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao…