TP.HCM phát hiện 4 ổ dịch dại trên động vật

Ngày 28.9, tại xã Long Hải, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026, với chủ đề "Stronger Together - Cùng nhau mạnh mẽ hơn".

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 ẢNH: NGUYỄN LONG

Hiện TP.HCM cũng như các địa phương trên cả nước, công tác phòng, chống bệnh dại gặp không ít khó khăn và hằng năm vẫn còn xảy ra các trường hợp tử vong do mắc bệnh dại, các ổ dịch bệnh dại trên động vật.

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đồng thời, các cơ sở y tế đã tiếp nhận hơn 100.000 trường hợp bị chó, mèo và vật nuôi cắn, cào, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tại xã Long Hải ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại, trong khi số trường hợp người dân khai báo bị cho nghi dại, cắn là 169 trường hợp.

Theo các cơ quan chức năng TP.HCM, qua điều tra các trường hợp tử vong, 100% trường hợp không được tiêm vắc xin hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị phơi nhiễm.

Hiện tổng đàn chó, mèo khoảng 315.000 con, với gần 180.000 hộ nuôi. Từ đầu năm 2026 đến nay, bên cạnh 6 trường hợp tử vong do dại, ở trên người động vật cũng đã phát hiện 4 ổ dịch tại xã Long Sơn, xã Trừ Văn Thố, phường Phước Thắng và phường Tân Hải. Đây có thể được xem là điểm nóng về dịch bệnh dại tại địa bàn TP.HCM.

Chó nuôi của một hộ dân được xích lại ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, công tác thống kê đàn vật nuôi tại một số địa phương còn thiếu sót, tình trạng thả rông, chó không rọ mõm vẫn diễn ra ở nơi công cộng, tỷ lệ tiêm phòng vắc xin chưa đạt ngưỡng miễn dịch quần thể bền vững, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh. Đây là những điểm nghẽn cần khẩn trương khắc phục triệt để, đồng thời phải duy trì cơ chế giám sát liên tục, thay vì chỉ tập trung vào các đợt cao điểm.