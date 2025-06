TP.HCM: Phát hiện thi thể trôi vào cạnh nhà dân ở Thảo Điền

Ngày 3.6, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ một thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn, trôi vào cạnh nhà dân ở P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức).

Thi thể được đưa vào bến tàu trên địa bàn P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, ông L.T.C (72 tuổi, ở H.Bình Chánh) đang làm công việc bảo vệ tại căn nhà trên đường Trần Ngọc Diện (P.Thảo Điền) thì nghe mùi hôi nồng nặc.

Đi kiểm tra, ông C. phát hiện một thi thể trên sông Sài Gòn, trôi vào cạnh căn nhà ông đang bảo vệ. Ông C. đã dùng cần câu kéo thi thể vào bến tàu gần đó rồi trình báo Công an P.Thảo Điền.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt, đưa thi thể lên, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Đến chiều cùng ngày, danh tính người này vẫn chưa được xác định. Nhưng bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận thi thể nghi là nữ giới, độ tuổi ngoài 30, tóc ngắn, mặc áo thun đen, bên trong mặc áo tay dài màu xanh, quần dài màu xanh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.