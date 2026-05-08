TP.HCM: Phường Tân Hòa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với xã Tam Hải

Ngày 8.5, Đảng ủy phường Tân Hòa, TP.HCM tổ chức đón tiếp đoàn công tác Đảng ủy xã Tam Hải, TP.Đà Nẵng đến giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, cải cách hành chính tại cơ sở.

Trong chương trình, đoàn công tác đã đến tham quan di tích lịch sử cấp quốc gia kho bom Phú Thọ, một địa chỉ đỏ ghi dấu những năm tháng đấu tranh của quân và dân ta trong kháng chiến. Tại đây, các đại biểu được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, ý nghĩa của di tích, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên.

Đoàn công tác xã Tam Hải, tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Hòa ẢNH: T.L

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026), đoàn đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đình Tân Phước. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đoàn công tác xã Tam Hải cũng tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Hòa. Tại đây, cán bộ của 2 địa phương trao đổi nhiều nội dung liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đoàn công tác hai địa phương tham quan nhiều địa chỉ đỏ tại phường Tân Hòa ẢNH: T.L

Đặc biệt, mô hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại của phường Tân Hòa nhận được sự quan tâm, đánh giá cao từ đoàn công tác xã Tam Hải.

Tại buổi giao lưu ở trụ sở Đảng ủy - HĐND phường Tân Hòa, lãnh đạo 2 địa phương đã trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hai bên cũng chia sẻ những cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chương trình giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa Đảng ủy phường Tân Hòa và Đảng ủy xã Tam Hải góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 2 địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trao đổi mô hình hay, cách làm hiệu quả, phục vụ tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, điều hành tại cơ sở trong tình hình mới.