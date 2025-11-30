TP.HCM rộn ràng chuẩn bị mùa lễ hội cuối năm

Thay "áo mới" đón lễ

Từ đầu tháng 11, Trung tâm thương mại (TTTM) Diamond Plaza (P.Sài Gòn) đã khoác lên diện mạo rực rỡ cho mùa lễ hội. Không gian năm nay nổi bật với tông đỏ chủ đạo, điểm nhấn là hai cây thông lớn cùng biểu tượng ông già Noel khổng lồ đặt ở trung tâm sảnh chính. Dịp cuối tuần, trong tiết trời se lạnh khi nhiệt độ TP.HCM giảm xuống mức 19 độ C, dòng người đổ về khu trung tâm ngày một đông, hào hứng chụp hình, dạo chơi để sớm cảm nhận không khí Giáng sinh đang đến gần.

TP.HCM trang hoàng rực rỡ đón lễ hội cuối năm và chào năm mới ẢNH: LÊ NAM

Tại đây, nhiều tiểu cảnh chủ đề Noel như hộp quà khổng lồ, bánh gừng, kẹo que… được bày trí dọc lối đi, tạo nên các góc check-in thu hút giới trẻ. Khi đêm xuống, toàn bộ không gian được thắp sáng bởi hệ thống đèn LED lung linh, khiến khu vực trung tâm rực rỡ khác thường.

Cùng thời điểm, nhiều khách sạn 4-5 sao trên địa bàn TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ thắp sáng cây thông Noel, chính thức khởi động mùa cao điểm lễ hội. Trên tầng cao nhất VN Landmark 81, khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, chuỗi tiệc Giáng sinh và chào năm mới hoành tráng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Du khách nước ngoài đón giáng sinh và năm mới tại tầng 66 tòa nhà cao nhất VN - khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection ẢNH: LÊ NAM

Năm nay tròn 100 tuổi, khách sạn Majestic Saigon không chỉ mạnh tay trang trí mà còn có khá nhiều chương trình cho khách lựa chọn. Bên cạnh các tiểu cảnh ấm cúng, Majestic tổ chức chuỗi buffet Giáng sinh với tầm nhìn hướng sông Sài Gòn, mang đến không gian thưởng thức ẩm thực lãng mạn, gợi nhắc nét sang trọng cổ điển giữa lòng đô thị hiện đại.

UBND TP.HCM cũng mới ban hành kế hoạch tổ chức trang trí đường hoa Tết Bính Ngọ 2026, nét văn hóa đặc trưng của TP.HCM nhiều năm qua. Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", được tổ chức trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng.

Khách sạn Sofitel Saigon Plaza đón giáng sinh và năm mới rực rỡ tối 28.11 ẢNH: LÊ NAM

Theo kế hoạch, đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 8 ngày, khai mạc 19 giờ ngày 15.2.2026 và bế mạc vào 21 giờ ngày 22.2 (từ 28 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 Tết Bính Ngọ). Các đại cảnh tại đường hoa được trưng bày đến 21 giờ ngày 22.3.2026.

Đường hoa sẽ có các khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các hoạt động lễ hội, tương tác, kết nối... trên vỉa hè dọc hai bên đường và một phần lòng đường Nguyễn Huệ, vỉa hè góc Lê Lợi - Nguyễn Huệ (khu Thương xá Tax cũ).

Chuỗi lễ hội kéo dài từ Noel đến tết Nguyên đán đang được kỳ vọng không chỉ kích cầu dịch vụ du lịch, ẩm thực, mua sắm, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM là điểm đến trẻ trung, thân thiện, đáng sống.

Một gia đình ở TP.HCM chụp với ông già Noel tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza (đường Lê Duẩn) tối 28.11 ẢNH: LÊ NAM

Kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm

Cuối tuần, không khí mua sắm tại các TTTM trên địa bàn TP đã tăng nhiệt. Chị Bảo Ngọc (P.Khánh Hội) vừa săn được 1 chiếc áo Lacoste giảm 25% tặng bố nên tâm trạng rất hào hứng. "Tôi rất thích thương hiệu này nhưng họ rất ít sales, nếu có thì tỷ lệ cũng rất thấp và chủ yếu là sản phẩm hết size. Hôm nay lựa được món ưng ý, đủ size, đủ màu còn được giảm giá nhiều nữa, vui quá", chị nói.

Khách sạn Caravelle Saigon đón giáng sinh an lành với cây thông gấu bông đội nón lá ẢNH: LÊ NAM

Gia đình anh M.N (P.Sài Gòn) cũng có ngày mua sắm "bở hơi tai" chiều tối thứ sáu vừa rồi. "Nhà tôi tranh thủ sắm đồ diện lễ, tết cuối năm. Mỗi người một nhu cầu nên chia nhau đi cho nhanh. Thế mà mất mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ được vài món vì đông quá. Tôi mua được đôi giày Adidas giảm 50%, đã thật", anh N. kể.

Không chỉ trong các TTTM mà các khu phố mua sắm, siêu thị cũng treo biển giảm giá lớn, kích thích nhu cầu tiêu dùng của nhiều người khi năm hết tết đến. Dù không quá bùng nổ như nhiều năm trước nhưng cuối năm luôn là cao điểm tiêu dùng.

Du thuyền Rever Cruise cho biết sẽ tổ chức countdown trên sông với các trải nghiệm ẩm thực nghệ thuật cao cấp vào tối 31.12 ẢNH: LÊ NAM

Một điểm sáng trong bức tranh kinh tế TP.HCM trong năm nay chính là du lịch. Theo Sở Du lịch TP, trong 11 tháng năm 2025, ngành du lịch đã mang về 233.566 tỉ đồng doanh thu, hoàn thành 80,5% kế hoạch năm. Trong đó, TP đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế, đạt gần 74% mục tiêu năm. Riêng trong tháng 11, lượng khách quốc tế đạt 780.000 lượt. Đáng chú ý, thị trường khách nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 37,28 triệu lượt khách lũy kế trong 11 tháng (tăng thêm

TP.HCM giữ an toàn, văn minh dịp lễ tết ẢNH: LÊ NAM

4,2 triệu lượt chỉ riêng trong tháng 11). Đáng chú ý, sau sáp nhập, lượng khách du lịch đường thủy tăng từ 10 - 15% cho thấy dư địa lớn cho các sản phẩm du lịch sông nước vốn được đánh giá là "mỏ vàng" của TP. Từ buýt sông, du thuyền nhà hàng, tour ngắm hoàng hôn, đến các tour khám phá TP về đêm trên sông Sài Gòn, du lịch đường thủy đang trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.

Năm 2025, TP.HCM đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và doanh thu du lịch 290.000 tỉ đồng. Vì thế, ngành du lịch TP đang tăng tốc nhiều hoạt động để về đích kế hoạch năm và tạo đà cho năm mới, năm khởi động của kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước.