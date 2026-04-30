TP.HCM rực sáng pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất

Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ chiều tối 30.4, khu vực bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn cùng các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi… đã chật kín người dân và du khách đổ về chờ xem bắn pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026).

Đúng thời khắc pháo hoa bắt đầu, bầu trời thành phố rực sáng với những chùm pháo nhiều màu sắc, liên tục tỏa sáng, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh, ấn tượng ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM đêm 30.4

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo nước uống, tranh thủ có mặt từ sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi. Lực lượng chức năng được bố trí dày đặc tại các khu vực trọng điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân.

Màn pháo hoa do Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15.