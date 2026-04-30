TP.HCM rực sáng pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất

30/04/2026 22:23 GMT+7

Tối 30.4, hàng ngàn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để chiêm ngưỡng màn pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ chiều tối 30.4, khu vực bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn cùng các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi… đã chật kín người dân và du khách đổ về chờ xem bắn pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026).

Đúng thời khắc pháo hoa bắt đầu, bầu trời thành phố rực sáng với những chùm pháo nhiều màu sắc, liên tục tỏa sáng, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh, ấn tượng

Ngắm pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM đêm 30.4

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo nước uống, tranh thủ có mặt từ sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi. Lực lượng chức năng được bố trí dày đặc tại các khu vực trọng điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân.

Màn pháo hoa do Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15.

Nhiều người dân háo hức dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đặc biệt, trong khi các gia đình và nhóm bạn tranh thủ tận hưởng không khí lễ hội

Dịp này, TP.HCM bố trí 8 điểm bắn pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất. Trong đó có 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp, phân bổ tại nhiều khu vực nhằm tạo điều kiện cho người dân ở các quận, huyện cùng thưởng lãm mà không cần di chuyển xa.

Bầu trời Thủ Thiêm lung linh sắc màu pháo hoa nhìn từ bến Nhà Rồng

Từ bến Nhà Rồng, toàn cảnh pháo hoa phản chiếu trên mặt sông Sài Gòn tạo nên khung cảnh ấn tượng

Năm nay TP.HCM bắn pháo hoa ở 3 điểm tầm cao gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa)

Tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), chương trình sử dụng khoảng 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, tạo nên màn trình diễn quy mô lớn, đồng bộ giữa âm thanh và ánh sáng

Bầu trời Bến Bạch Đằng rực sáng, ngập tràn sắc màu pháo hoa trong đêm 30.4

Pháo hoa nhiều tầng, đa sắc tạo nên bức tranh ánh sáng ấn tượng trên bầu trời TP.HCM

Hàng ngàn chiếc điện thoại cùng hướng lên, ghi lại khoảnh khắc rực rỡ trên bầu trời TP.HCM trong đêm 30.4

Bầu trời TP.HCM lung linh sắc màu trong đêm pháo hoa 30.4

Nhiều gia đình cũng đổ về cầu Thủ Thiêm để chờ xem pháo hoa, tận hưởng không khí lễ hội tối 30.4

Không chỉ người dân TP.HCM, du khách quốc tế cũng hòa vào không khí lễ hội đêm 30.4

Trong số các điểm bắn năm nay, tòa tháp Saigon Marina IFC được xem là điểm nhấn khi triển khai quy mô lớn với gần 12.000 ống pháo

Loại pháo bắn ở tòa tháp Saigon Marina IFC chủ yếu là pháo tầm thấp và hỏa thuật, không sử dụng pháo tầm cao, mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho người xem

Bầu trời TP.HCM lung linh sắc màu trong đêm pháo hoa 30.4

Pháo hoa rợp trời trên tòa tháp Saigon Marina IFC mừng 51 năm đất nước thống nhất

Cảnh pháo hoa ở 2 điểm đường hầm sông Sài Gòn và tòa tháp Saigon Marina IFC

Pháo hoa rực sáng bầu trời trung tâm TP.HCM nhìn từ Trung tâm hội nghị Thiskyhall

TP.HCM rực rỡ đêm 30.4

Sau khi màn pháo hoa kết thúc, các phương tiện nối đuôi nhau đổ ra nhiều tuyến đường

Khám phá thêm chủ đề

pháo hoa 51 năm đất nước thống nhất pháo hoa nghệ thuật Công viên bến Bạch Đằng công viên bờ sông sài gòn TP.HCM bắn pháo hoa pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất
