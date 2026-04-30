Xem pháo hoa lễ 30.4 ở TP.HCM: Gửi xe ở đâu để không bị 'hét giá'?

Từ 21 - 21 giờ 15 ngày 30.4, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp, phân bố từ khu vực trung tâm đến Cần Giờ, Củ Chi và các địa bàn giáp ranh, phục vụ người dân và du khách. Gửi xe ở đâu để xem bắn pháo hoa vừa thuận tiện, vừa tránh bị "hét giá" là mối quan tâm của nhiều người dân và du khách.



Bãi giữ xe tại góc giao đường Pasteur - Lê Lợi được niêm yết giá rõ ràng, thuận tiện cho người dân di chuyển vào khu vực trung tâm Ảnh: Thái Hòa

Các điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM

Ba điểm bắn pháo hoa tầm cao được đặt tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Đồng thời, 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long tại khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè) và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise (xã Cần Giờ).

Trong thời gian diễn ra các hoạt động dịp lễ, khu vực trung tâm TP.HCM dự kiến hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường. Qua khảo sát, hiện có nhiều điểm giữ xe quanh khu vực trung tâm để người dân thuận tiện gửi xe, di chuyển đến các điểm xem pháo hoa cũng như theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Bãi giữ xe hoạt động 24/24 tại số 16 Tôn Thất Thiệp là lựa chọn quen thuộc của nhiều người trong các dịp lễ Ảnh: Thái Hòa

Bãi giữ xe tại số 12 Huỳnh Thúc Kháng nằm gần trung tâm, thuận tiện để người dân gửi xe rồi đi bộ đến các điểm vui chơi dịp lễ

Gửi xe ở đâu để xem bắn pháo hoa?

Tại trung tâm thành phố, một số bãi giữ xe lớn gồm điểm giữ xe máy ở số 16 Tôn Thất Thiệp (gần đường Nguyễn Huệ) và bãi xe tại góc đường Pasteur - Lê Lợi. Mức giá được niêm yết theo quy định, trong đó xe máy là 9.000 đồng/4 giờ vào ban đêm (từ 18 giờ đến 5 giờ 59 phút hôm sau). Đối với ô tô từ 4 - 8 chỗ, giá giữ xe là 35.000 đồng cho 2 giờ đầu, mỗi giờ tiếp theo là 20.000 đồng.

Bãi giữ xe tại số 12 Huỳnh Thúc Kháng nhận giữ xe qua đêm với giá đến 7 giờ sáng hôm sau là 30.000 đồng/chiếc. Một nhân viên tại đây cho biết, ngày thường mức giá này được áp dụng ổn định, riêng dịp lễ có thể tăng lên 40.000 đồng/chiếc. Từ bãi xe này, người dân đi bộ khoảng 300 m là đến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bến Bạch Đằng cũng là một địa điểm được nhiều người lựa chọn để ngắm pháo hoa. Điểm gửi xe gợi ý là bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn). Sau khi gửi xe dưới hầm, mọi người có thể đi bộ ra bến Bạch Đằng cách khoảng vài trăm mét.

Bãi giữ xe tại số 99 Hồ Tùng Mậu được nhiều người lựa chọn nhờ vị trí gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, thuận tiện di chuyển và xem pháo hoa Ảnh: Thái Hòa

Bãi giữ xe tại ga Metro Bến Thành cũng nhận giữ xe qua đêm, phù hợp với người dân có nhu cầu ở lại khu vực trung tâm đến khuya Ảnh: Thái Hòa

Người dân ở xa cũng có thể gửi xe máy tại các nhà ga metro như Thảo Điền, Tân Cảng, Văn Thánh rồi tiếp tục di chuyển bằng metro đến ga Ba Son hoặc ga Nhà hát Thành phố để vào khu vực trung tâm xem pháo hoa.

Tại các điểm giữ xe này, giá gửi xe được niêm yết 6.000 đồng/chiếc vào buổi sáng, từ 21 giờ trở đi áp dụng mức gửi qua đêm là 10.000 đồng/chiếc.

Ngoài ra, khu vực công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) cũng là địa điểm thuận lợi để theo dõi pháo hoa. Phía trước công viên hiện có bãi giữ xe máy khá rộng, thuận tiện cho người dân gửi xe.

Bên cạnh các màn bắn pháo hoa, TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao sôi nổi trong dịp lễ năm nay. Nhiều chương trình biểu diễn dự kiến diễn ra từ tối 29.4 tại các địa điểm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm Thành phố mới cùng nhiều quảng trường lớn, đồng thời được truyền hình trực tiếp để phục vụ đông đảo người dân và du khách.