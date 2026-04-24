Đời sống Cộng đồng

Chính thức ngày 24.11 được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương: Dân mạng phấn khích

Dương Lan
24/04/2026 12:54 GMT+7

Sáng 24.4, Quốc hội đồng ý ngày 24.11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khiến mạng xã hội 'dậy sóng' với nhiều phản hồi tích cực.

Sáng 24.4, với 477/489 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó đồng ý ngày 24.11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời người lao động được nghỉ làm vào ngày này.

Thời điểm này, thông tin được chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận. Nhiều người bày tỏ sự phấn khích, thích thú khi chính thức có thêm ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương.

Người dân TP.HCM đi chơi vào dịp nghỉ lễ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tài khoản Thu Hà bình luận: "Ngày này là ngày văn hóa chắc có nhiều lễ hội rầm rộ lắm đây, tha hồ mà xem". Nickname Xuân Minh bày tỏ: "Tôi đồng tình và hy vọng mọi người sẽ có thêm ngày lễ nhiều ý nghĩa".

Bên cạnh đó, không ít người kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng cập nhật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bạn Vũ Hường viết: "Tôi nghĩ trong năm đầu, nhiều doanh nghiệp tư nhân có thể chưa nắm rõ quy định nên vẫn cho nhân viên đi làm như bình thường. Phải sau vài năm mới dần quen và áp dụng đầy đủ, trong khi các cơ quan nhà nước thì vốn đã thực hiện nghỉ theo ngày lễ. Tuy vậy, nhờ truyền thông được đẩy mạnh trước đó, khả năng cao các doanh nghiệp cũng sẽ sớm cập nhật và thực hiện theo".

Không chỉ tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc có thêm một ngày nghỉ gắn với yếu tố văn hóa là cần thiết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. 

Nhiều người bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là dịp để mỗi người dành thời gian tìm hiểu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thay vì chỉ có thêm một ngày nghỉ.

Người dân hy vọng có thêm ngày nghỉ lễ ý nghĩa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Ngoài ra, một số bình luận cũng bày tỏ ý kiến hy vọng các hoạt động trong ngày 24.11 sẽ được tổ chức thiết thực, gần gũi. Những hoạt động này nên khuyến khích sự tham gia của người dân để ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa.

Tài khoản Hoài Trang bình luận: "Nếu có thêm các hoạt động cho giới trẻ như workshop, triển lãm sáng tạo hay sự kiện về văn hóa sẽ rất hay". Bạn Xuân Việt viết: "Những hoạt động về văn hóa nên tổ chức rộng rãi từ đô thị đến nông thôn để ai cũng có cơ hội tham gia, hiểu hơn về ngày lễ này".

Năm nay, ngày 24.11 rơi vào thứ ba. Mọi người cho rằng việc có thêm một ngày nghỉ giữa tuần sẽ giúp giảm áp lực công việc, giúp người lao động tái tạo năng lượng.

