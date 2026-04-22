Đề xuất ngày 24.11 ngoài nghỉ nguyên lương được hưởng thêm 'chiến dịch giảm giá'

Sáng nay 22.4, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về ngày 24.11 hằng năm là "Ngày văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) ẢNH: PHẠM THẮNG

Dự thảo đề xuất các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ người dân, cũng như khuyến khích thanh thiếu niên tham gia các hoạt động văn hóa.

Nhận định đây là một quyết sách mang tính biểu tượng quốc gia cực kỳ mạnh mẽ, có tác động sâu rộng, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (đoàn Hà Nội) cho rằng, việc cho phép người lao động nghỉ lễ có hưởng lương không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa mà còn trực tiếp tạo ra một điểm rơi để kích cầu tiêu dùng văn hóa, thúc đẩy du lịch nội địa.

"Tuy nhiên, theo tôi, thay vì chỉ giới hạn việc miễn giảm phí ở các cơ sở công lập, nghị quyết nên bổ sung cơ chế khuyến khích các cơ sở văn hóa, giải trí thuộc khu vực tư nhân cùng tham gia chiến dịch giảm giá, từ đó tạo thành một ngày hội kích cầu công nghiệp văn hóa trên toàn quốc", ông đề xuất.

Đề xuất ngày 24.11 ngoài nghỉ nguyên lương được hưởng thêm 'chiến dịch giảm giá'

Văn hóa giữ được bản sắc, nhưng khó tiếp cận người trẻ

Đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh) thì cho rằng, công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế tiềm năng. Tuy nhiên, trên thực tế, khi nhu cầu tiếp cận văn hóa ngày càng đa dạng và mang tính thị trường thì công tác bảo tồn văn hóa lại chủ yếu được triển khai theo hướng là bảo tồn tĩnh, tập trung vào lưu giữ, phục dựng và bảo vệ nguyên trạng di sản.

Đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh) ẢNH: PHẠM THẮNG

Theo đại biểu, cách tiếp cận này tuy giữ được bản sắc nhưng lại bộc lộ nhiều hạn chế. Văn hóa bị tách khỏi đời sống đương đại, khó tiếp cận, đặc biệt là với thế hệ trẻ, thiếu cơ chế chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị kinh tế và phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước, từ đó thiếu tính bền vững.

"Nếu chúng ta đưa được văn hóa vào sản phẩm công nghiệp sáng tạo lại có khả năng lan tỏa rất nhanh, rất rộng và rất mạnh", đại biểu cho hay.

Đại biểu đoàn Bắc Ninh dẫn chứng bộ phim Mưa đỏ là bộ phim chiến tranh khai thác yếu tố lịch sử, văn hóa, cách mạng. MV Bắc Bling - sản phẩm giải trí hiện đại sử dụng chất liệu dân gian trên nền âm nhạc hiện đại. Hay phim hoạt hình Việt Nam cậu bé người sói Wolfoo đạt 3 tỉ lượt xem toàn cầu/tháng, với 50 triệu người theo dõi đa nền tảng, phát hành bằng 17 ngôn ngữ...

"Văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể trở thành chất liệu sáng tạo hấp dẫn trong thời đại số, vừa góp phần bảo tồn linh hoạt vừa đem lại giá trị kinh tế. Văn hóa chỉ thực sự sống khi được đặt vào dòng chảy của thị trường và sáng tạo", bà Vân khẳng định.

Bà Vân cũng nêu bất cập khi phát triển công nghiệp văn hóa mặc dù được xác định là động lực kinh tế mới nhưng các chính sách trong dự thảo mới chỉ dừng lại ở mức khuyến khích, chưa tạo được động lực tài chính đủ mạnh để thu hút khu vực tư nhân và đầu tư quốc tế.

"Như vậy, sau 5 năm, 10 năm có bao nhiêu doanh nghiệp hoạt động và xuất khẩu được bao nhiêu sản phẩm văn hóa, đóng góp bao nhiêu phần trăm vào GDP?", bà Vân nêu.

Nữ đại biểu kiến nghị các chính sách ưu đãi về tài chính và thuế cần mạnh mẽ hơn. Bên cạnh thuế suất 5% VAT, cần áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cạnh tranh nhất, giảm dài hạn cho các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm và cho phép khấu trừ cao hơn đối với các chi phí sáng tạo cho điện ảnh, game và âm nhạc số. Bà cũng đề xuất thí điểm các đặc khu sáng tạo văn hóa tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt, Huế hay Bắc Ninh.