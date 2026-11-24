UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết 79/2026 của HĐND TP.HCM về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng (gọi chung là người tài) làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ công chức, viên chức đã được tuyển chọn, đưa vào diện áp dụng chính sách theo Nghị quyết 25/2023 của HĐND TP.HCM trước đây.

Các đơn vị phải đối chiếu quyết định đưa nhân sự vào diện hưởng chính sách, thời điểm bắt đầu hưởng, thời hạn còn lại, vị trí công tác, kết quả đánh giá và nhiệm vụ đã, đang được giao. Trên cơ sở đó, lập danh sách, hồ sơ, tài liệu chứng minh và phân loại thành 3 nhóm.

Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhóm 1 là những người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo Nghị quyết 79/2026 và được cấp ủy, cơ quan, đơn vị đề cử xem xét đưa vào diện áp dụng chính sách. Với nhóm này, cơ quan, đơn vị phải thực hiện quy trình đề cử để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nhóm 2 là những người chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo chính sách mới nhưng vẫn có cơ hội tiếp tục hưởng chế độ theo Nghị quyết 25/2023. Để được xem xét, người thuộc nhóm này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm liền kề ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong thời gian hưởng chính sách cũ đã chủ trì hoặc được phân công chủ trì tham mưu xây dựng đề án, công trình, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố.

Trường hợp không được giao chủ trì, người đó phải là thành viên tổ soạn thảo, nghiên cứu các đề án, công trình, dự án khoa học và công nghệ cấp thành phố mà cơ quan, đơn vị đang công tác được giao chủ trì xây dựng. Đồng thời, cấp ủy và tập thể lãnh đạo phải xác định người này có năng lực xuất sắc, tiêu biểu, vượt trội và có tiềm năng phát triển tốt.

TP.HCM sẽ rà soát lại toàn bộ nhân sự hưởng chính sách người tài để ký tiếp hoặc dừng lại ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhóm 3 gồm những trường hợp không đáp ứng điều kiện của nhóm 1 hoặc nhóm 2; được phân công, điều động, bổ nhiệm vào vị trí không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết 25/2023 hoặc được cấp có thẩm quyền đánh giá không đạt yêu cầu theo chính sách cũ.

Với nhóm này, cơ quan, đơn vị phải có văn bản gửi Sở Nội vụ để trình UBND TP.HCM xem xét, ban hành quyết định đưa ra khỏi diện áp dụng chính sách. Sau khi có quyết định, đơn vị thực hiện chi trả chế độ đến ngày làm việc thực tế cuối cùng trước thời điểm người đó bị đưa ra khỏi diện hưởng chính sách.

Hoàn thành sàng lọc người tài trong tháng 12.2026

UBND TP.HCM yêu cầu việc rà soát người tài phải hoàn thành trước ngày 31.12.2026. Đáng chú ý, thời hạn xử lý được tính từ thời điểm rà soát từng trường hợp, không chờ đến khi kết thúc toàn bộ đợt rà soát. Các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định trong thời hạn này.

Ngoài việc rà soát nhân sự đang hưởng chính sách cũ, Sở Nội vụ còn được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Nghị quyết 79/2026 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND TP.HCM. Hằng năm, cơ quan này chủ trì tham mưu sơ kết, đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện và báo cáo HĐND TP.HCM, đề xuất điều chỉnh chính sách khi cần thiết.

Chính sách đãi ngộ người tài theo Nghị quyết 79/2026

Nghị quyết 79/2026 có hiệu lực từ ngày 10.11.2026, thay thế Nghị quyết 25/2023 và Nghị quyết 27/2023 của HĐND TP.HCM. Chính sách mới mở rộng cơ chế thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao với nhiều hình thức đãi ngộ.

Về hỗ trợ ban đầu, chuyên gia, người có tài năng được hỗ trợ một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu vùng I đối với một số nhóm chuyên gia khoa học và công nghệ, nhà khoa học trẻ, kỹ sư trẻ tài năng; các trường hợp còn lại là 80 lần.

Về thu nhập hằng tháng, người được thu hút theo hình thức ký hợp đồng có mức thu nhập từ 20 - 50 lần mức lương tối thiểu vùng I, bao gồm tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ kèm theo.

Bên cạnh đó, các nhân sự thực hiện công trình được nghiệm thu hoặc công nhận có thể được khuyến khích bằng 5% kinh phí ngân sách thành phố thực tế chi trả. Mức tối thiểu và tối đa được quy định tùy trường hợp cá nhân hoặc nhóm thực hiện.

Đối với người có trình độ cao được tuyển dụng, ngoài lương và phụ cấp theo quy định, TP.HCM hỗ trợ thu nhập hằng tháng từ 2 - 5 lần mức lương tối thiểu vùng I tùy trình độ, học hàm và tiêu chuẩn.

Ngoài ra, TP.HCM cũng có chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ hoặc tiền thuê nhà, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường làm việc để người tài phát huy năng lực.