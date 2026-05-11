Người tài vào khu vực công có thể hưởng phụ cấp gấp 3 lần lương

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 179 năm 2024 quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (Nghị định 179).

Bộ Nội vụ đề xuất các chính sách ưu đãi nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành vào khu vực công

Sinh viên xuất sắc, chuyên gia đầu ngành được hưởng ưu đãi cao

Theo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 179, Bộ Nội vụ đề xuất làm rõ các hình thức ưu tiên tuyển dụng và mức trợ cấp thu hút lần đầu đối với từng nhóm nhân tài.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển vào công chức, viên chức. Sau khi được tuyển dụng, nhóm này được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong thời hạn 5 năm.

Trong khi đó, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và người có trình độ chuyên môn cao sẽ được tiếp nhận vào làm việc và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.

Dự thảo bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt 1 bậc lương so với bậc lương hiện hưởng, và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng

Không chỉ được hưởng chế độ đãi ngộ cao, dự thảo còn mở rộng cơ hội bổ nhiệm, quy hoạch đối với nhân tài trong khu vực công. Theo đó, sinh viên sau tuyển dụng nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp có thể được xem xét giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại đơn vị có tổ chức cấu thành hoặc cấp vụ tại đơn vị không có tổ chức cấu thành mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay trình độ lý luận chính trị.

Sau 1 năm kể từ khi hết thời gian tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấp có thẩm quyền sẽ đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị.

Đối với nhà khoa học trẻ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp hoặc bố trí vào vị trí việc làm giữ ngạch chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương.

Bổ sung tiêu chí chặt chẽ, đề xuất lập quỹ hỗ trợ nhân tài

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo hướng đồng bộ với quy định của Đảng và phù hợp thực tiễn.

Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, dự thảo làm rõ đối tượng áp dụng gồm người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới.

Đáng chú ý, dự thảo lược bỏ nhóm "nhà khoa học trẻ" là người có bằng tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II trong lĩnh vực y, dược được đào tạo trong nước khỏi diện áp dụng chính sách này.

Với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành hoặc người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, dự thảo bổ sung thêm các điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế và thành tích công tác.

Riêng đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, dự thảo bổ sung yêu cầu về kinh nghiệm và thời gian công tác.

Một điểm mới khác là nguyên tắc áp dụng chính sách được điều chỉnh từ "đánh giá hằng năm" sang "đánh giá thường xuyên, liên tục" để phù hợp yêu cầu theo dõi, đánh giá năng lực thực tế.

Theo đề xuất, ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí bằng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản (không gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.