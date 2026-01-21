TP.HCM trả lương gấp 4 lần để thu hút nhân tài

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kết luận về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, nhằm cụ thể hóa chính sách thu hút nhân tài theo Kết luận 205 ngày 7.11.2025 của Bộ Chính trị.

Đặc cách với hai nhóm đối tượng

Theo đó, TP.HCM thống nhất cơ chế tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển đối với hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm.

Các trường hợp này phải có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế hoặc công trình khoa học đóng góp cho sự phát triển của ngành, đơn vị, TP và đất nước; đồng thời có thành tích xuất sắc, phát minh, sáng chế hoặc giải pháp đột phá tạo ra giá trị cao.

Cán bộ nghiên cứu làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhóm thứ hai là nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chuyên môn sâu, thành tựu nổi bật phù hợp lĩnh vực tuyển dụng và kinh nghiệm quản lý từ 5 năm trở lên đối với các chuyên ngành đặc thù.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ xét tuyển sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước, đạt giải cao tại các cuộc thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế. Các đơn vị được ký hợp đồng lao động với các cá nhân này để thu hút nhân lực chất lượng cao, gắn quyền lợi với kết quả công việc.

Đãi ngộ thu nhập cao, hỗ trợ nhà ở

TP.HCM thống nhất cơ chế đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài. Cán bộ có đóng góp quan trọng được bố trí hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ, ưu tiên cao nhất khi mua nhà ở xã hội; đồng thời được hỗ trợ phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe.

Sinh viên sau tuyển dụng được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng trong 5 năm đầu. Riêng nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành và nhà quản lý doanh nghiệp được hưởng lương và phụ cấp tăng thêm hằng tháng tối thiểu 300% mức lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng trong 5 năm.

Khoản thu nhập tăng thêm này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. TP.HCM cũng có thể áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt theo thỏa thuận nếu các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ.

TP.HCM dành nhiều cơ chế đặc biệt để thu hút, đãi ngộ chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học trẻ vào làm việc trong khu vực công ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất ưu tiên quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý đối với người được thu hút vào làm công chức, viên chức. Các trường hợp này được ưu tiên cử đi đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn trong và ngoài nước, kể cả khi chưa bảo đảm điều kiện về độ tuổi, chức danh quy hoạch.

Với nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành và nhà quản lý doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý ngay cả khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Trường hợp cán bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc được ưu tiên quy hoạch lãnh đạo mà không nhất thiết bảo đảm điều kiện về độ tuổi, trình độ lý luận chính trị; có thể được xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo liền kề hoặc vượt một cấp (từ tương đương cấp vụ trở xuống).