TP.HCM sáng nay trời se lạnh, vì sao?

Sáng nay 21.10, người dân tại TP.HCM đã có một trải nghiệm thú vị khi thức dậy trong không khí mát mẻ hiếm hoi. Chị Nguyễn Thanh Nga, sống tại quận 11, chia sẻ: Sáng ngủ dậy thấy trời se lạnh, giống mùa thu ngoài Bắc. Chị coi nhiệt độ thấy chỉ 24 - 25 độ C vào sáng sớm. Đến 8 - 9 giờ, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức dễ chịu, mang lại cảm giác thoải mái. Đây là một trong những ngày hiếm hoi mà thành phố có thời tiết dễ chịu như vậy.

TP.HCM có sương mù trời nắng nhẹ, nhiệt độ mát dịu ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, anh Nguyễn Sơn ở TP.Thủ Đức cho biết: Cơn mưa lớn tối qua khiến sáng nay có cảm giác không khí rất trong lành dù trên bầu trời vẫn còn nhiều mây âm u. "Sáng nay tôi dậy sớm tập thể dục và thấy tinh thần rất thoải mái. Tiết trời giống như trời thu Hà Nội", anh Sơn chia sẻ.

Theo các chuyên gia khí tượng, sáng nay nhiệt độ ở TP.HCM xuống thấp và xuất hiện sương mù nhẹ do đêm qua ở nhiều quận trung tâm thành phố có mưa to kéo dài khiến độ ẩm trong không khí tăng. Không chỉ có TP.HCM mà mưa to còn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác ở khu vực miền Đông Nam bộ. Do mưa to diện rộng giúp nhiệt độ cả khu vực giảm đáng kể.

Nhiều người dân TP.HCM cảm thấy thích thú với tiết trời sáng nay ẢNH: ĐÌNH SƠN

Một ngày hiếm hoi nhiệt độ ở TP.HCM xuống thấp, nắng nhẹ rất dễ chịu ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thông tin: Hiện nay, rãnh thấp xích đạo đang hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực Nam bộ (trục khoảng 1 - 12 độ vĩ bắc) và có khả năng phát triển thành xoáy thuận nhiệt đới. Trên cao có áp cao cận nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ và Bắc bộ đang hoạt động ổn định.

Dự báo từ nay đến ngày 30.10, TP.HCM trời nhiều mây, có mưa vừa và mưa to cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ C. Tổng lượng mưa trong giai đoạn này ở các quận huyện của thành phố biến từ 100 - 140 mm, riêng Cần Giờ thấp nhất với chỉ khoảng 90 mm.

Sáng sớm nay các tỉnh thành khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ xảy ra mưa giông, sét ẢNH: CMH

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo: Từ ngày 21.10 đến đêm 22.10, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm trong khoảng thời gian ngắn.