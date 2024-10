Xuất hiện áp thấp gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Theo cập nhật từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản, chiều 20.10, phía đông của Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở vị trí khoảng 14,2 độ vĩ bắc và 136,1 độ kinh đông. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây về phía bắc của đảo Luzon (Philippines) với tốc độ 15km/giờ.



Chiều nay xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão ẢNH: JMA

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan phân tích: Các mô hình dự báo cho thấy bão có khả năng vượt qua đảo Luzon để vào Biển Đông thành cơn bão số 6. Tuy nhiên sau đó do ảnh hưởng của không khí lạnh, bão sẽ không vào đất liền mà chuyển hướng về phía Trung Quốc. "Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên diễn biến của bão còn phức tạp, người dân đặc biệt là tàu thuyền di chuyển trên biển cần đặc biệt chú ý. Từ nay đến đầu tháng 11, thời tiết trên Biển Đông rất xấu, biển động mạnh không loại trừ xuất hiện tiếp một cơn bão số 7. Trên đất liền Trung và Nam bộ có 2 đợt mưa lớn diện rộng kéo dài", bà Lan khuyến cáo.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin: Hiện nay, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Ở vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo, từ đêm 20.10 đến ngày 22.10, bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6; riêng phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Biển động mạnh; sóng cao 3 - 5 m.

Trên đất liền, từ đêm 20.10 đến ngày 22.10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Từ đêm 22.10 đến ngày 23.10, ở khu vực từ nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa từ 30 - 50 mm, cục bộ có nơi trên 80mm.