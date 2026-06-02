Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM sắp có thêm loạt tuyến buýt đường sông

Hà Mai
02/06/2026 15:29 GMT+7

Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tập trung triển khai, hoàn thiện và mở rộng mạng lưới các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) đã được đưa vào khai thác từ năm 2017 và tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, với lượng hành khách tăng đều qua các năm. 

Định hướng lâu dài của TP.HCM là phát triển giao thông thủy không chỉ phục vụ vận tải hành khách mà còn trở thành động lực phát triển du lịch, kinh tế ven sông và giảm áp lực cho hạ tầng giao thông đường bộ

Đối với tuyến buýt sông số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm), Sở Xây dựng đang phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026 - 2027, sau khi các dự án hạ tầng liên quan đang thi công trên tuyến hoàn thành. 

Song song, thành phố đang nghiên cứu, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP đối với các tuyến mới như tuyến Bạch Đằng - Phú Mỹ Hưng, tuyến Bạch Đằng - Mũi Đèn Đỏ - SwanBay, tuyến Bạch Đằng - Rạch Chiếc - phân khu phía đông VinCity, tuyến Sông Vàm Thuật - kênh Tham Lương và tuyến kết nối với Thủ Dầu Một nhằm từng bước hình thành mạng lưới giao thông đường thủy liên thông, kết nối trung tâm Thành phố với các khu đô thị mới cùng khu vực liên vùng. 

Một số tuyến dự kiến bắt đầu triển khai trong giai đoạn từ nay đến 2027. 

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang rà soát quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa, hoàn thiện cơ chế pháp lý, đầu tư hạ tầng kết nối và một số cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trong thời gian tới.

Riêng về tuyến Bạch Đằng - Côn Đảo, Sở Xây dựng cho biết đây là tuyến vận tải hành khách cố định bằng đường thủy từ trung tâm TP.HCM ra đặc khu Côn Đảo được Sở chấp thuận cho Công ty TNHH Vận tải Hành khách Thành Thành Phát hoạt động từ 11.3.2025. Trong thời gian đầu khai thác, tuyến bước đầu đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch của người dân, tuy nhiên đến cuối tháng 8.2025 thì đơn vị vận hành tạm ngưng để nâng cấp phương tiện nhằm tăng sức chở. 

Dự kiến, tuyến này sẽ hoạt động trở lại vào khoảng giữa tháng 6 tới đây bằng phương tiện Tàu Phú Quý Express 02 là tàu cao tốc vỏ hợp kim nhôm thiết kế ba thân (Trimaran) hiện đại, sức chở lên đến 527 hành khách (so với 374 hành khách của phương tiện trước đây), góp phần nâng cao năng lực vận chuyển và chất lượng phục vụ hành khách.

Theo định hướng phát triển giao thông thủy của TP.HCM, thành phố đang tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhiều tuyến giao thông thủy mới nhằm phát huy hiệu quả lợi thế sông nước, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển du lịch đường thủy. 

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nâng cấp hệ thống cảng, bến thủy như Bến Bạch Đằng, Hiệp Phước, các bến khu vực Nhà Bè và Cần Giờ; đầu tư các điểm dừng chân, dịch vụ du lịch ven sông; phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, ẩm thực và nghỉ dưỡng gắn với giao thông thủy nhằm nâng cao sức hút của loại hình du lịch đường sông. 

"Định hướng lâu dài của thành phố là phát triển giao thông thủy không chỉ phục vụ vận tải hành khách mà còn trở thành động lực phát triển du lịch, kinh tế ven sông và giảm áp lực cho hạ tầng giao thông đường bộ, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông - du lịch đường thủy hiện đại, bền vững và mang bản sắc riêng của TP.HCM" - đại diện Sở Xây dựng thông tin thêm.

