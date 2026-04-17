Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM sắp làm tuyến đường hơn 17.000 tỉ chạy thẳng tới Tây Ninh

Hà Mai
17/04/2026 08:48 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có tờ trình trình Hội đồng thẩm định TP.HCM báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc (từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh).

Dự án có điểm đầu tại đường Vành đai 2, điểm cuối tại đường Vành đai 3 (giáp ranh Long An cũ), dài khoảng 10 km. Đây là dự án liên kết các vành đai, đường trục quan trọng để kết nối với nhau.

- Ảnh 1.

Bình đồ dự án đường mở mới Tây Bắc


Dự án do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư, được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Dự án đi qua phường Bình Tân, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng được thực hiện bằng ngân sách TP.HCM. Trong đó, chi phí xây lắp gần 5.000 tỉ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.058 tỉ đồng.

Dự án đường mở mới Tây Bắc có điểm đầu tại nút giao Lê Trọng Tấn - quốc lộ 1 thuộc phường Bình Hưng Hòa cũ. Tuyến đường chạy dọc đường Nguyễn Thị Tú, đi qua Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc cũ, TP.HCM. Theo bản đồ quy hoạch, dự án khi đến khu vực số 380 Nguyễn Thị Tú sẽ cắt qua khu dân cư, kết nối với Hương lộ 80 và dẫn về đường liên ấp 2-6.

Trên tuyến sẽ xây ba cầu vượt kênh Trung Ương, Liên Vùng, An Hạ; cùng các cầu cạn và nút giao tại Vành đai 2, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc, Quách Điêu. Nút giao Vành đai 3 được đầu tư dạng hoa thị hoàn chỉnh, kết hợp cầu vượt và các nhánh rẽ để tăng năng lực thông hành.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giảm tải cho quốc lộ 22, kết nối khu Tây Bắc TP.HCM, Bình Chánh, Hóc Môn cũ với tỉnh Tây Ninh. Từ đó hình thành trục giao thông liên vùng, tăng khả năng lưu thông hàng hóa giữa 2 địa phương.

Nếu được thông qua ngay trong kỳ họp tháng 4 này, Sở Xây dựng TP.HCM dự kiến triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý 2, khởi công sau 1 năm - quý 2/2027 và hoàn thành vào quý 2/2029.

Mới đây, Sở Xây dựng cũng có tờ trình khẩn gửi Hội đồng Thẩm định TP báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An (cũ, giờ thuộc tỉnh Tây Ninh), dự kiến khởi công trong quý 3/2027, hoàn thành sau 2 năm.

