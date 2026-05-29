TP.HCM sắp xây 7 cầu vượt 'cứu' các nút giao lớn thoát kẹt xe

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 28.5, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông thuộc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: TP đang cùng lúc thử nhiều cách để xử lý các điểm nghẽn giao thông. Trong đó, phương án phân luồng mới trên đường Cộng Hòa được triển khai từ 15.5, còn khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt đầu áp dụng từ 23.5.

Nhiều khu vực từng được xem là điểm nóng giao thông của thành phố đã cải thiện đáng kể sau khi đưa vào khai thác cầu vượt ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dù thời gian thực hiện chưa dài, cơ quan quản lý đánh giá bước đầu tình hình giao thông đã có chuyển biến tích cực. Việc điều tiết phương tiện thuận lợi hơn, đồng thời giúp lực lượng chức năng xử lý các tình huống phát sinh nhanh hơn so với trước.

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, thành phố đang chuẩn bị triển khai thêm nhiều công trình hạ tầng nhằm xử lý tận gốc tình trạng ùn tắc tại các nút giao lớn.

Theo Sở Xây dựng, kinh nghiệm từ giai đoạn 2010 - 2020 cho thấy cầu vượt thép là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Nhiều khu vực từng được xem là điểm nóng giao thông của thành phố đã cải thiện đáng kể sau khi các công trình hoàn thành.

Điển hình, hàng loạt công trình cầu vượt được đưa vào khai thác tại Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức, Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng, Cây Gõ, Lăng Cha Cả, Hoàng Hoa Thám hay ngã sáu Gò Vấp ghi nhận tình trạng ùn tắc giảm khoảng 70 - 80% so với trước.

Do đó, trong danh mục dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo dạng cấp bách phải thực hiện ngay, Sở Xây dựng đã bổ sung 7 cầu vượt thép.

Cụ thể, ở khu vực nội đô, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng cầu vượt thép tại ngã 6 Công trường Dân Chủ, đi qua phường Xuân Hòa, Vườn Lài, Hòa Hưng. Đây là nút giao khác mức trực thông theo hướng đường Võ Thị Sáu - đường Ba Tháng Hai. Chiều dài cầu dài hơn 250m, bề rộng khoảng 8m, với tổng mức đầu tư hơn 281 tỉ đồng.

TP cũng đề xuất làm cầu vượt thép tại nút giao Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành, đi qua phường Phú Thọ, Minh Phụng với tổng mức đầu tư hơn 404 tỉ đồng. Cầu vượt thép trực thông dài khoảng 480m, rộng 9m với hai làn xe hỗn hợp.

Trong khi đó, cầu vượt thép tại nút giao Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt đi qua phường Diên Hồng, Phú Thọ, Minh Phụng được đề xuất đầu tư khoảng 269,5 tỉ đồng. Cầu này sẽ làm cầu vượt trực thông trên đường Lý Thường Kiệt với chiều dài khoảng 320m và rộng 9m.

Phía cửa ngõ, trên tuyến quốc lộ 51 được đề xuất làm thêm 2 cầu vượt thép tại nút giao đường Phước Bình, ranh TP.HCM - Đồng Nai và tại nút giao đường B1, A2, vào KCN Mỹ Xuân.

Ngoài ra, trong danh sách còn có cầu vượt tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Huỳnh Văn Cù và cầu vượt trên ĐT.994C giao với đường 30/04 tại khu vực Ẹo Ông Từ.

Theo kế hoạch hiện nay, các dự án sẽ được đẩy nhanh thủ tục và thi công ngay trong năm nay và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2027.