TP.HCM sắp xếp gần 6.000 khu phố, ấp

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư.

Hiện TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã với tổng cộng 5.947 khu phố, ấp, thôn và khu dân cư. Đây sẽ là đối tượng được rà soát, sắp xếp lại theo các tiêu chuẩn mới quy định tại Nghị định 185/2026 của Chính phủ.

Thành phố cũng sẽ kết thúc hoạt động của mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư đang tồn tại tại 66 xã, phường thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp sẽ căn cứ chủ yếu vào quy mô hộ gia đình của từng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Đối với khu phố tại các phường, quy mô tối thiểu phải đạt từ 700 hộ gia đình trở lên. Đối với ấp, thôn tại các xã, quy mô tối thiểu là 500 hộ gia đình.

TP.HCM sẽ rà soát lại gần 6.000 khu phố, ấp để sắp xếp lại ẢNH: NHẬT THỊNH

Riêng các địa bàn đặc thù như xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo hoặc khu vực có địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, dân cư phân tán, khu vực đảo, cù lao, cồn trên sông thì tiêu chuẩn được giảm một nửa. Theo đó, khu phố phải có từ 350 hộ trở lên, còn ấp, thôn, khu dân cư phải có từ 250 hộ trở lên.

UBND TP.HCM yêu cầu hạn chế tối đa việc chia tách một khu phố hoặc ấp hiện hữu thành nhiều đơn vị mới. Việc sắp xếp phải bảo đảm tính liên kết cộng đồng dân cư, không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã và phải phù hợp với đặc điểm địa lý, văn hóa, dân cư của từng địa phương. Những khu phố, ấp chưa đạt tiêu chuẩn quy mô sẽ phải thực hiện sáp nhập hoặc tổ chức lại.

Rà soát hàng chục nghìn nhân sự cơ sở

Kế hoạch của UBND TP.HCM đặt ra tiến độ rất gấp. Chậm nhất ngày 2.6, các xã, phường, đặc khu phải gửi phương án sắp xếp về Sở Nội vụ để tổng hợp. Đến ngày 10.6, thành phố sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xem xét chủ trương đối với phương án tổng thể.

Từ ngày 13 - 18.6, các địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân về đề án sắp xếp. Sau khi tổng hợp ý kiến, hồ sơ sẽ được trình hội đồng nhân dân cấp xã xem xét thông qua trước ngày 22.6.

Sau khi nghị quyết được thông qua, các địa phương sẽ tiến hành bố trí nhân sự, giải quyết chế độ cho những người thôi tham gia công tác và hoàn tất toàn bộ quá trình trước ngày 30.6. Báo cáo kết quả thực hiện sẽ được gửi về UBND TP.HCM trước ngày 2.7.2026.

Song song với việc sắp xếp khu phố, ấp, thành phố cũng rà soát đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và những người tham gia hoạt động tại cơ sở.

Theo kế hoạch, sau sắp xếp mỗi địa phương phải lựa chọn, bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định mới. Thành phố yêu cầu ưu tiên những người có uy tín trong cộng đồng, có kinh nghiệm vận động quần chúng, đồng thời từng bước trẻ hóa đội ngũ và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở.