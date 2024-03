TP.HCM sẽ có khu công nghiệp y - dược tập trung đầu tiên cả nước

An ninh dược phẩm là vấn đề ưu tiên hàng đầu

Theo Sở Y tế, hiện Việt Nam phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc do gián đoạn nguồn cung ứng thuốc thành phẩm và nguyên liệu sản xuất thuốc do hệ quả của đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng bởi những bất ổn chính trị do xung đột giữa một số nước trên thế giới. Đảm bảo an ninh dược phẩm trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực y tế, tập trung nhiều hơn vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước.