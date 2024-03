Vụ cháy xe cấp cứu trong bãi xe ở TP.HCM: Do thay đồng hồ bình ô xy?

Tối 5.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết thông tin ban đầu về vụ cháy xe cấp cứu BS 51B-602.29 trong bãi xe tại 700 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10 (TP.HCM) vào trưa cùng ngày.



Theo nguồn tin, anh L.T.T (29 tuổi, tài xế xe cấp cứu) cung cấp là khi anh thay đồng hồ bình ô xy, lúc đang vặn van để kiểm tra lượng ô xy thì đột nhiên bốc lửa dẫn đến cháy. Anh T. nhanh chóng chạy thoát ra bên ngoài nhưng bị bỏng cánh tay trái và phải.

Tài xế xe cấp cứu bị bỏng CTV

Trong diễn biến có liên quan, khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 sau vụ cháy, anh T. khai mình đang thay bình ô xy xe cấp cứu ở bãi xe thì bình ô xy phát nổ, sau tai nạn anh bị bỏng cánh tay hai bên và vùng mặt.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận, anh T. bỏng vùng cẳng tay phải 15 cm, cánh tay phải 8 cm, bàn tay trái 8 cm, vùng má phải 5 cm. Sau khi xử lý vết thương ổn định, anh T. không đồng ý nhập viện, ký cam kết xin về.

Bệnh viện Nhân dân 115 chẩn đoán anh T. bỏng độ II khoảng 13% vùng hai tay và mặt phải do nhiệt/tai nạn lao động.

Theo thông tin PV Thanh Niên có được, sau khi xuất viện tại Bệnh viện Nhân dân 115, tài xế T. đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Trước đó, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, Công an P.12, Q.10 nhận được tin báo có xảy ra cháy tại địa chỉ trên. Công an phường nhanh chóng cử tổ công tác xuống hiện trường đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy và báo cho Đội Cảnh sát PCCC - CNCH Công an Q.10 để hỗ trợ.

Chiếc xe cấp cứu bị cháy CTV

Ghi nhận ban đầu, bãi xe có xe cấp cứu cháy do ông N.H.A đứng tên hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh dịch vụ giữ xe, được UBND Q.10 cấp ngày 6.10.2016. Điểm phát cháy là trong xe cấp cứu BS 51B-602.29 (đang đậu tại địa điểm nêu trên được 2 ngày). Lực lượng chữa cháy tại chỗ, công an phường, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Q.10 đã phối hợp chữa cháy, dập tắt kịp thời. Tuy nhiên chiếc xe cấp cứu đã bị cháy bên trong, còn bên ngoài thì bị cháy xém.

Các cơ quan chức năng tại TP.HCM đang làm rõ vụ cháy xe cấp cứu cũng như việc hoạt động vận chuyển cấp cứu của chiếc xe này có hợp pháp hay không.