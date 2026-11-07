TP.HCM sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng/năm, mua bảo hiểm y tế cho người có máu hiếm

Ngày 7.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ người có nhóm máu hiếm Rh (-) tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn TP.HCM.

Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là người có nhóm máu hiếm Rh (-), đáp ứng đủ các điều kiện.

Cụ thể, người hiến máu phải là thành viên câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm Rh (-) TP.HCM và đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu quản lý người hiến máu hiếm của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, người này phải có chứng nhận đã hiến máu tình nguyện từ 3 lần trở lên và tham gia hiến máu khi có yêu cầu vận động, huy động hoặc điều phối của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cấp cứu, điều trị trên địa bàn thành phố.

Nhiều chính sách hỗ trợ người hiến máu tình nguyện, máu hiếm ẢNH: HOÀI NHIÊN

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế

Theo dự thảo, người có nhóm máu hiếm Rh (-) đáp ứng điều kiện được hỗ trợ đóng 100% mức bảo hiểm y tế theo diện tự đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chính sách này áp dụng đối với người duy trì tham gia hiến máu từ một lần mỗi năm trở lên hoặc hiến máu định kỳ tại cơ sở tiếp nhận máu quản lý.

Ngoài ra, người hiến máu còn được hỗ trợ tiêm vắc xin phòng viêm gan siêu vi B và xét nghiệm đánh giá kháng thể trước tiêm. Chi phí được thanh toán theo thực tế phát sinh tại cơ sở y tế đủ điều kiện, theo quy định và hướng dẫn chuyên môn hiện hành về tiêm chủng.

Hiến máu hiếm theo điều động được hỗ trợ 300.000 đồng/lần

Đối với người trực tiếp tham gia hiến máu khi được cơ quan có thẩm quyền vận động, huy động hoặc điều phối, dự thảo đề xuất hỗ trợ chi phí đi lại 300.000 đồng/người/lần hiến máu.

Bên cạnh đó, người có nhóm máu hiếm Rh (-) đáp ứng điều kiện và có từ 2 lần hiến máu trở lên trong năm xét hỗ trợ sẽ được nhận khoản động viên 3 triệu đồng/người/năm.

Đáng chú ý, trường hợp người có nhóm máu hiếm đáp ứng các điều kiện theo quy định nhưng trong năm không phát sinh yêu cầu điều động hiến máu của cơ quan có thẩm quyền vẫn được hưởng khoản hỗ trợ động viên 3 triệu đồng/năm nếu có từ 2 lần hiến máu trở lên.

Kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.

Các cơ quan liên quan gồm Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố, các cơ sở tiếp nhận máu, cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở tiêm chủng tham gia quản lý, điều phối và cung cấp dịch vụ y tế cho người thụ hưởng chính sách.