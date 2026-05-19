Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM sẽ mở app để người dân đăng ký thuê vỉa hè, lòng đường

Hà Mai
19/05/2026 13:58 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về chủ trương thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhu cầu về việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè của người dân để phục vụ kinh doanh, sản xuất thời gian qua tăng mạnh. Cụ thể, số lượng đề nghị cấp phép sử dụng của người dân tăng khoảng hơn 200% so với trước đây.

TP.HCM đang có những bước tiến mạnh mẽ trong công tác quản lý vỉa hè, lòng đường

Nhu cầu đặc biệt tăng mạnh tại vùng lõi phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ như khu vực phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng (khu vực TP.Vũng Tàu trước đây).

Ngoài ra, chủ trương chuyển đổi dần phương tiện giao thông sang các dạng năng lượng sạch, năng lượng xanh dẫn đến nhu cầu về việc phát triển hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin cho các loại phương tiện mới đang được quan tâm, phát triển.

Nhu cầu tăng cao cũng làm phát sinh một số khó khăn, bất cập trong việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng của người dân.

Theo đó, công tác đối soát về việc thu, nộp phí sử dụng thực hiện thủ công, có độ trễ. Cơ quan quản lý cũng khó phát hiện ngay các trường hợp đã được cấp phép nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, khó phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng không phép hoặc quá thời hạn, có thể làm thất thoát nguồn thu và ảnh hưởng tính nghiêm minh của pháp luật.

Ngoài ra, tâm lý ngại thủ tục dẫn đến gia tăng tình trạng sử dụng không phép, dẫn đến mất trật tự, mỹ quan đô thị, đồng thời gây thất thoát nguồn thu ngân sách...

Từ thực trạng và những bất cập nêu trên, Sở Xây dựng kiến nghị thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Ứng dụng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đăng ký, sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè cũng như tạo thuận lợi trong việc phản ánh vi phạm đến cơ quan chức năng xử lý kịp thời tình trạng mất trật tự đô thị.

Phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè có hệ tính năng chính bao gồm: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phép trực tuyến, kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng; quản lý, phê duyệt và lưu trữ hồ sơ điện tử; quản lý công tác cấp phép, chấp thuận trên nền bản đồ số của TP.HCM; quản lý công tác thu phí lệ phí; báo cáo, thống kê, hỗ trợ điều hành và các hệ tính năng khác; ứng dụng đủ điều kiện để tải trên cửa hàng ứng dụng: Play store (cho Android), Apple store (cho IOS).

Thời gian thực hiện thí điểm là 18 tháng kể từ thời điểm có chủ trương thí điểm. Sau giai đoạn thí điểm thực hiện đánh giá hiệu quả để làm cơ sở đề xuất phương án thực hiện cho giai đoạn tiếp theo. Tiến độ dự kiến thực hiện trong quý 2/2026.

Mới đây, UBND phường An Đông đã trở thành địa phương cơ sở đầu tiên tại TP.HCM áp dụng đăng ký và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên môi trường số, thông qua phần mềm "Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông".

Các bước đăng ký sử dụng vỉa hè, lòng đường ở phường An Đông

Để đăng ký, người dân dùng điện thoại quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn https://urlvn.net/viahe-andong bằng máy tính để thao tác. Đây được xem là bước chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý bằng dữ liệu điện tử đối với hoạt động sử dụng vỉa hè trên địa bàn.

Sau thời gian thí điểm cấp phép đăng ký sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường qua phần mềm, phường An Đông đã tiếp nhận khoảng 30 trường hợp, tổng số phí đăng ký hơn 450 triệu đồng.


TP.HCM thu 8,5 tỉ đồng từ cho thuê vỉa hè, lòng đường

Thông tin được nêu trong báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM gửi UBND TP về tình hình thực hiện công tác quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè.

