Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM sẽ mở rộng gấp 4 lần con đường nhỏ hẹp cửa ngõ phía tây

Hà Mai
06/02/2026 15:25 GMT+7

HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Vĩnh Lộc, mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía tây, tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp (KCN) và mạng lưới giao thông liên vùng.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc địa bàn huyện Bình Chánh cũ) dài hơn 7,1 km, hiện chỉ rộng 7 - 8m, thường xuyên quá tải. 

TP.HCM sẽ mở rộng gấp 4 lần con đường nhỏ hẹp cửa ngõ phía tây- Ảnh 1.

Một đoạn đường Vĩnh Lộc hay còn gọi là hương lộ 80 xuống cấp trầm trọng

ẢNH: CTV

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc từng được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư vào các năm 2015 và 2016, với mặt cắt ngang 18m, tổng mức đầu tư 807 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa thể triển khai do nhiều vướng mắc liên quan đến quy mô, nguồn vốn và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo phương án mới, tuyến đường sẽ được mở rộng gấp 4 lần, lên 30m tương ứng 4 làn xe. Đây được xác định là giải pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm đồng bộ năng lực thông hành, khôi phục tổ chức giao thông hai chiều, đồng thời giảm áp lực cho quốc lộ 1 và các trục đường lân cận. 

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo trục kết nối quan trọng giữa các khu công nghiệp phía tây TP.HCM, góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị khu vực. 

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.870 tỉ đồng, chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có tổng vốn khoảng 5.807 tỉ đồng với 23,83 ha đất bị thu hồi, ảnh hưởng đến 1.424 trường hợp, gồm 93 trường hợp bị giải tỏa toàn phần và 1.331 trường hợp bị ảnh hưởng một phần. Các hộ dân bị ảnh hưởng phân bố tại xã Bình Lợi, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân.

Dự án thành phần nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc có tổng mức đầu tư khoảng 1.063 tỉ đồng. Ngoài mở rộng tuyến chính, dự án còn đầu tư xây dựng mới cầu Bà Tri dài 31m, đồng thời hoàn chỉnh hai nút giao lớn tại Vĩnh Lộc - Trần Văn Giàu và ngã 5 Vĩnh Lộc - Quách Điêu - Võ Văn Vân - Nguyễn Thị Tú, nhằm tổ chức lại giao thông và giảm ùn tắc.

Theo kế hoạch, sau khi được thông qua, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ triển khai trong năm nay. Công trình dự kiến khởi công vào quý 1/2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý 3/2028.


Chốt phương án hơn 60.000 tỉ kéo dài metro số 1 TP.HCM đến sân bay Long Thành

HĐND TP.HCM khóa X vừa thông qua nghị quyết thực hiện dự án kéo dài tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư.

