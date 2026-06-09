TP.HCM sẽ siết chặt quản lý điện chiếu sáng quảng cáo và trang trí

Thực hiện Chỉ thị 10 của Chính phủ, với Kế hoạch trên, UBND TP.HCM đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026, các tháng cao điểm tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ. Về lộ trình dài hạn, TP.HCM đặt mục tiêu giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống xuống dưới mức 2,5% vào năm 2030.

Cụ thể, với UBND TP.HCM yêu cầu triển khai các biện pháp mạnh đối với hệ thống chiếu sáng. Trong đó phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong chiếu sáng công cộng. Thực hiện tắt hoặc giảm công suất chiếu sáng tại các khu vực ít nhu cầu, các khung giờ cao điểm và sau 23 giờ.

Với chiếu sáng quảng cáo, trang trí, UBND TP.HCM yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ và tòa nhà chung cư phải tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối khi có yêu cầu của đơn vị điện lực.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng điện từ 500.000 kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

TP.HCM đặt mục tiêu phát triển 10% điện mặt trời mái công sở, hộ gia đình trong năm nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, trong Kế hoạch 239, UBND TP.HCM nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới là đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu thụ. Khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt, sử dụng hệ thống này. Với hộ gia đình và doanh nghiệp, khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng tính tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Để hỗ trợ mục tiêu này, thành phố giao các sở ngành liên quan nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tài chính, tín dụng ưu đãi và đơn giản hóa các thủ tục an toàn công trình, phòng cháy chữa cháy. Giao chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng, sở, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năm 2026 trên địa bàn và hoàn thành trong tuần đầu tháng 6 này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện và mục tiêu tiết kiệm điện được giao tại đơn vị, địa phương mình.

Với Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), thành phố yêu cầu triển khai cơ chế thí điểm có kiểm soát đối với các cơ chế tài chính thúc đẩy các chương trình, dự án tiết kiệm điện; phối hợp Sở Công thương TP.HCM hướng dẫn phương pháp xác định, đo lường, kiểm tra, xác minh sản lượng điện tiết kiệm khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phối hợp tổ chức triển khai các chương trình quản lý phụ tải điện, tiết kiệm điện năm 2026, thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.

EVNHCMC cũng được yêu cầu thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng…

Cùng với đó, tăng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện. Phấn đấu đặt mục tiêu có khoảng 10% cơ quan công sở, 10% hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà. Hoặc phấn đấu tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp điện mặt trời mái nhà trong kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà, giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố.