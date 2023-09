TP.HCM sẽ thanh tra khoảng 100 đơn vị trong lĩnh vực giáo dục

TP.HCM tiếp tục thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ NGỌC LONG

Cụ thể, năm học 2023-2024, Thanh tra Sở GD-ĐT sẽ thực hiện 37 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục với khoảng 100 cơ sở giáo dục là các trường THPT công lập, trường phổ thông ngoài công lập, trung tâm GDTX, phòng GD-ĐT một số quận, huyện, trung tâm ngoại ngữ-tin học... Những nội dung thanh tra bao gồm: thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống bạo lực học đường và an toàn trường học, kiểm tra việc chỉ đạo thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn tài chính.

Cụ thể, Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ kiểm tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm ở Trường THCS-THPT Sao Việt, Tre Việt…; kiểm tra tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở Trường mầm non Dãy Núi Xanh; thanh tra việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn tài chính tại Trường THPT Hàn Thuyên, Trường THPT Trần Phú; thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Trườn THPT Lương Văn Can; thanh tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, nội dung, chương trình GDPT hiện hành và GDPT 2018 tại Trường THPT Cần Thạnh, An Nghĩa, Nguyễn Hiền…

Ở hệ thống trung tâm ngoại ngữ-tin học, Thanh tra Sở sẽ tiến hành kiểm tra quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ chức ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, tư vấn du học, kỹ năng sống trên địa bàn Q.6…

Được biết, trong năm học 2022-2023, Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM đã thực hiện 27 cuộc thanh tra, kiểm tra 95 đơn vị giáo dục và 18 cuộc kiểm tra đột xuất ở 27 đơn vị. Sau đó, Thanh tra Sở đã ban hành 11 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục với số tiền gần 205 triệu đồng. Cũng trong năm học vừa qua, cơ quan thanh tra của Sở GD-ĐT TP.HCM đã tiếp nhận được 446 đơn khiếu nai, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Người phụ trách công tác thanh tra của Sở GD-ĐT cho biết tiến độ khắc phục nêu trong kết luận thanh tra còn chậm. Một số cơ sở giáo dục còn chủ quan, thiếu nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ triển khai các hoạt động của nhà trường. Một số trung tâm ngoại ngữ chưa kịp thời cập nhật pháp lý hoạt động theo quy định, như giấy phép hoạt động giáo dục hết hạn, chưa xin phép mới, một số trung tâm đã có quyết định thành lập nhưng chưa có quyết định cho phép hoạt động.

Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số trung tâm ngoại ngữ không đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục nhưng vẫn tổ chức dạy và thu tiền học viên… Phụ huynh học sinh vẫn còn e ngại trong việc tiếp xúc trực tiếp với nhà trường để được giải đáp những thắc mắc, phản ánh kiến nghị của mình, theo người phụ trách công tác thanh tra của Sở GD-ĐT TP.HCM.