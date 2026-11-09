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    TP.HCM sẽ ưu tiên làm các khu outlet, mua sắm miễn thuế quy mô 'khủng'

    Hà Mai
    Hà Mai
    UBND TP.HCM đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định phạm vi, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và trình tự, thủ tục áp dụng đối với mô hình Outlet gắn với dịch vụ tổng hợp; hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp khác tại Thành phố.

    Thời gian lấy ý kiến đến hết 14.11.2026.

    Việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, tạo cơ sở chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, thúc đẩy liên kết giữa thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và thương mại điện tử. Qua đó, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch mua sắm có sức cạnh tranh trong khu vực.

    TP.HCM sẽ ưu tiên làm dự án outlet, khu mua sắm miễn thuế - Ảnh 1.

    Việc phát triển Outlet gắn với các dịch vụ bổ trợ không chỉ mở rộng kênh phân phối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa mà còn góp phần gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Theo dự thảo, mô hình Outlet được định hướng phát triển thành điểm đến mua sắm kết hợp du lịch, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm tiêu dùng. Dự thảo đề xuất 3 loại hình gồm: Làng Outlet có diện tích sàn bán lẻ từ 30.000 m²; Trung tâm Outlet đô thị, ngoại vi từ 5.000 m²; mô hình Outlet tích hợp từ 15.000 m².

    Các tiêu chí áp dụng chính sách tập trung vào quy mô diện tích, tỷ lệ diện tích kinh doanh hàng hóa Outlet, số lượng nhãn hiệu độc lập và cam kết phát triển nhãn hiệu Việt Nam. Trong đó, diện tích bán lẻ Outlet chiếm tối thiểu 60% diện tích sàn bán lẻ; số lượng nhãn hiệu từ 50 - 100 tùy loại hình; dự án mới đạt tối thiểu 70% số lượng nhãn hiệu khi khai trương và hoàn thành trong 03 năm. 

    Đối với trường hợp hưởng chính sách hỗ trợ có liên quan, nhà đầu tư cam kết tỷ lệ nhãn hiệu Việt Nam từ 30% và bố trí Không gian hàng Việt Nam - Quà tặng quốc gia.

    Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư, kết nối nhà sản xuất, chủ sở hữu nhãn hiệu, nhà phân phối và đơn vị vận hành Outlet; phát triển nguồn hàng, quảng bá nhãn hiệu Việt Nam, sản phẩm OCOP và Không gian hàng Việt Nam - Quà tặng quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy liên kết Outlet với du lịch mua sắm, kinh tế ban đêm, các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và bán lẻ đa kênh nhằm hình thành các điểm đến mua sắm, trải nghiệm và tiêu dùng có sức hấp dẫn.

    Đáng chú ý, dự thảo đề xuất hỗ trợ kết nối Outlet với hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng và các dịch vụ bổ trợ. Đối với dự án Outlet có vốn đầu tư từ 10.000 tỉ đồng, Thành phố xem xét đưa vào Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Một số trường hợp đáp ứng điều kiện theo Luật Phát triển đô thị được xem xét rút ngắn 50% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

    Trong những năm gần đây, thương mại và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế TP.HCM, đóng góp tỷ trọng lớn vào GRDP và có tác động lan tỏa đến sản xuất, tiêu dùng, du lịch, logistics và các ngành kinh tế khác.

    Sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố có thêm lợi thế về quy mô thị trường, quỹ đất, hệ thống đô thị, hạ tầng giao thông, cảng biển, cảng hàng không và logistics, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ hợp thương mại, dịch vụ hiện đại, quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, khách du lịch và yêu cầu thu hút đầu tư.

    Thực tiễn quốc tế cho thấy, mô hình Outlet đã phát triển từ hình thức bán lẻ hàng hóa giảm giá thành điểm đến mua sắm kết hợp du lịch, giải trí, quảng bá nhãn hiệu và kết nối chuỗi cung ứng. Việc phát triển Outlet gắn với các dịch vụ bổ trợ không chỉ mở rộng kênh phân phối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa mà còn góp phần gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

    Đây là hướng phát triển có thể tạo thêm động lực cho ngành thương mại, dịch vụ, du lịch của TPHCM, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của Thành phố trong khu vực.


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