Sức khỏe

TP.HCM: Sôi nổi chuỗi hoạt động công tác xã hội, lan tỏa yêu thương đến người bệnh

Lê Cầm
26/03/2026 06:58 GMT+7

Hưởng ứng Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam, nhiều bệnh viện tại TP.HCM tổ chức các chương trình thiết thực, từ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn đến chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng âm nhạc.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Lan tỏa giá trị nhân văn với chuỗi hoạt động

Sáng 25.3, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25.3.2016 – 25.3.2026).

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết sau gần 1 thập kỷ hình thành và phát triển, Phòng Công tác xã hội đã không ngừng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Những kết quả đạt được là nhờ sự đồng hành bền bỉ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các cơ quan báo chí - truyền thông trong việc lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Ông cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các đơn vị, đối tác, nhà hảo tâm và đội ngũ nhân viên y tế đã luôn tin tưởng, sẻ chia, phối hợp chặt chẽ để triển khai nhiều chương trình ý nghĩa. Sự chung tay ấy không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vững vàng vượt qua bệnh tật.

- Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

ẢNH: M.T

Nhân dịp này, Phòng Công tác xã hội đã tổ chức chuỗi 10 hoạt động nổi bật như: sinh nhật cho người bệnh Khoa Lọc máu; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; lớp vẽ cho bệnh nhi nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chương trình hòa nhạc “Giai điệu Blouse trắng”; viếng Tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19; workshop chuyên đề về vai trò công tác xã hội trong bệnh viện…

- Ảnh 2.

Những tấm thiệp, những cánh hạc trong chương trình Lớp vẽ hạnh phúc tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

ẢNH: M.T

Bệnh viện Quân y 175: Lan tỏa yêu thương qua “Giai điệu kết nối yêu thương - Số 11”

Tại Bệnh viện Quân y 175, những giai điệu không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương. Chương trình âm nhạc định kỳ “Giai điệu kết nối yêu thương - Số 11” với chủ đề “Công tác xã hội - Hành trình lan tỏa yêu thương” nhân dịp đặc biệt này.

Trong hành trình chăm sóc sức khỏe, có những giá trị vô hình nhưng sâu sắc - không thể đo đếm bằng con số, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại chạm đến trái tim bằng sự lắng nghe, sẻ chia và tình yêu thương chân thành.

- Ảnh 3.

Chương trình âm nhạc với chủ đề “Công tác xã hội - Hành trình lan tỏa yêu thương" tại Bệnh viện Quân y 175

ẢNH: T.T

Ban Công tác xã hội của bệnh viện là nhịp cầu nối giữa người bệnh, gia đình và cộng đồng; giữa những hoàn cảnh cần giúp đỡ và những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia. Mỗi chương trình được tổ chức, mỗi món quà được trao đi không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn gửi gắm niềm tin và hy vọng - tiếp thêm động lực để người bệnh vững vàng trên hành trình điều trị.

Thông qua “Giai điệu kết nối yêu thương”, âm nhạc trở thành một liệu pháp tinh thần đặc biệt. Những giai điệu ấm áp giúp người bệnh vơi bớt lo âu, tiếp thêm nghị lực; đồng thời mang đến cho đội ngũ y bác sĩ những khoảng lặng quý giá để tái tạo năng lượng, tiếp tục vững vàng trên hành trình cứu người.

