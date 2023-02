TP.HCM: Tạm giữ hình sự nghi phạm cướp giật điện thoại trị giá hơn 30 triệu đồng tại Q.3

Ngày 5.2, Công an Q.3 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Võ Phú Quý (33 tuổi, ngụ Q.6) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".



Nghi phạm Võ Phú Quý CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó như Thanh Niên đưa tin, chiều 31.1, anh N.T.S (40 tuổi, ngụ Q.10) đứng trên vỉa hè trước quán ăn ở đường Trần Quốc Toản (P.Võ Thị Sáu, Q.3) và có sử dụng điện thoại.

Lúc này, có một nam thanh niên chạy xe máy áp sát từ phía sau, giật chiếc điện thoại trên tay anh S., rồi rồ ga tháo chạy. Nạn nhân tri hô, chạy bộ đuổi theo nhưng đành bất lực. Nạn nhân đã đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.3 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM truy xét nghi phạm. Lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Võ Phú Quý nên đưa về làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Công an đã thu hồi tang vật.

Ngoài ra, nghi phạm khai có một tiền án về tội giết người, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.