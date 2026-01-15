TP.HCM: TAND khu vực 2 đã làm được gì khi phát huy 'tòa án số'?

Chiều 15.1, TAND khu vực 2, TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026. TAND khu vực 2 được thành lập trên cơ sở kế thừa quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của TAND TP.Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND khu vực 2, TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: T.X

Tại hội nghị, TAND khu vực 2 thông tin, trong năm 2025, đơn vị phải đối mặt với khối lượng công việc cực lớn khi tổng số vụ việc thụ lý lên đến 11.194 vụ, trong đó đã giải quyết được 10.070 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,96%. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan được kiểm soát ở mức rất thấp, chỉ chiếm 0,198%, đảm bảo đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Theo TAND khu vực 2, năm 2025, các tranh chấp trong xã hội tăng đột biến do tốc độ phát triển kinh tế thị trường, làm phát sinh nhiều giao dịch phức tạp; quá trình đô thị hóa làm tăng tranh chấp đất đai. Hơn nữa, những thay đổi trong quan hệ gia đình, xã hội cũng làm gia tăng các vụ án dân sự.

Mỗi thư ký phải giúp việc cho 2 - 3 thẩm phán

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của TAND khu vực 2 chính là việc tiên phong thực hiện chuyển đổi số. Đơn vị đã tổ chức thành công 138 vụ án hình sự và 514 phiên họp xử lý hành chính bằng hình thức trực tuyến. Đây cũng là đơn vị đầu tiên tại TP.HCM thực hiện thí điểm mô hình này, giúp tiết kiệm chi phí và đáp ứng kịp thời nhu cầu cải cách tư pháp.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: T.X

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trợ lý ảo tòa án đã ghi nhận con số tương tác ấn tượng với hơn 112.000 lượt sử dụng và hơn 108.000 lượt tra cứu. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thành “làm sạch” dữ liệu số hóa gần 25.000 hồ sơ hôn nhân gia đình, trở thành một trong những tòa án cấp khu vực làm sạch dữ liệu hôn nhân gia đình lớn nhất cả nước.

Công tác hòa giải, đối thoại theo luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án cũng đạt hiệu quả cao với 541 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 89,86%. Điều này không chỉ giúp giảm áp lực xét xử mà còn góp phần giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, TAND khu vực 2 cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn. Hiện nay, đơn vị chỉ có 36 thư ký cho 71 thẩm phán. Tình trạng "khát" thư ký trầm trọng khiến mỗi thư ký phải giúp việc cho 2 - 3 thẩm phán, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết các vụ án phức tạp; hay tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu phòng làm việc. Vì vậy, lãnh đạo TAND khu vực 2 cũng mong TAND TP.HCM quan tâm để bổ sung, nâng cấp phù hợp.

Đảm bảo mỗi bản án là biểu tượng công lý

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND khu vực 2, TP.HCM thông tin thêm, kể từ ngày 15.1.2026, TAND và Viện KSND khu vực 2 sẽ chính thức áp dụng số hóa chuyển hồ sơ chuẩn bị xét xử. Điều này giúp tiết kiệm nhiều thời gian để các bên đọc hồ sơ, cũng như báo cáo tiến độ, công tác chuẩn bị xét xử.

Ông Phùng Văn Hải, Phó chánh án TAND TP.HCM chỉ đạo hội nghị ẢNH: T.X

Chỉ đạo hội nghị, ông Phùng Văn Hải, Phó chánh án TAND TP.HCM đánh giá cao nỗ lực của TAND khu vực 2 trong việc xử lý khối lượng công việc khổng lồ, nhưng hiệu quả giải quyết vụ việc rất ấn tượng.

Ông Phùng Văn Hải nhận xét: "Tỷ lệ giải quyết án đạt gần 90% cho thấy năng lực chuyên môn và nỗ lực của đội ngũ; tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 99,81%, án hành chính và các biện pháp xử lý hành chính đều đạt 100% khẳng định hiệu quả công tác; tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 97% thể hiện sự khéo léo và trách nhiệm trong giải quyết vụ án, giảm căng thẳng xã hội".

Về chất lượng xét xử, ông Hải cho rằng, tỷ lệ án bị sửa do lỗi chủ quan được kiểm soát ở mức thấp nhất, chỉ 0,198%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu trung bình ngành, điều này chứng tỏ chất lượng xét xử vững vàng, nghiêm túc và cẩn trọng trong công tác điều tra của đơn vị.

TAND khu vực 2 vinh dự nhận Cờ thi đua của TAND tối cao vì hoàn thành xuất sắc công tác năm 2025 ẢNH: T.X

Từ những thành quả đạt được, ông Phùng Văn Hải tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 cho TAND khu vực 2, gồm: không ngừng nâng cao chất lượng xét xử; đảm bảo nội dung án, quyết định không chỉ đúng pháp luật mà còn hợp tình, hợp lý, là biểu tượng của công lý; tuyệt đối không để xảy ra án oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; hoàn thiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ: xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, có tâm sáng, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và tăng cường kỷ cương, kỷ luật...

Dịp này, TAND khu vực 2 vinh dự nhận Cờ thi đua của TAND tối cao vì hoàn thành xuất sắc công tác năm 2025.