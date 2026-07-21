TP.HCM tăng tốc dự án trọng điểm: Cấp bách giao mặt bằng cao tốc ngàn tỉ

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, vừa có cuộc thị sát, kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và họp với các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Dương, Bình Cơ, Chánh Phú Hòa; các xã Bàu Bàng, An Long, Phước Hòa…, nhằm đốc thúc bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua TP.HCM) có tổng diện tích đất phải thu hồi trên 344 ha của 1.620 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với tổng chiều dài 45,7 km. Đến nay, các địa phương bàn giao mặt bằng được hơn 260 ha, tương ứng 79,6% tổng diện tích; tổng giá trị giải ngân đạt 7.253 tỉ đồng trên tổng mức đầu tư là 8.283 tỉ đồng của dự án.

Người dân đồng thuận, giải ngân vẫn chậm

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, hiện vẫn còn nhiều hạng mục, công việc chưa đáp ứng được yêu cầu so với kế hoạch, cụ thể như công tác đo đạc, kiểm đếm mới đạt 99,9% (còn 2 trường hợp chưa được đo đạc, kiểm đếm); 73 trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường; 291 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường…; chủ yếu tập trung ở các phường Vĩnh Tân, Tân Hiệp, Tân Khánh và Bình Cơ.

Đoạn cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được thi công qua phần đất của gia đình ông Huỳnh Văn Cư (xã An Long, TP.HCM) ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Báo cáo của UBND xã Phước Hòa cho thấy dự án cao tốc đi qua địa phương này có chiều dài 5,8 km với diện tích đất phải thu hồi trên 50,5 ha của 348 trường hợp. Đến nay, xã Phước Hòa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được 342 trường hợp, đạt tỷ lệ 99%. Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đạt 83%, trong đó còn 46 trường hợp chưa chi tiền bồi thường (đã gửi ngân hàng số tiền 76,837 tỉ đồng của 38 trường hợp; còn 10 trường hợp chưa được chi tiền).

Lý giải về vấn đề 10 trường hợp chưa được chi tiền bồi thường, GPMB, bà Huỳnh Ngọc Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết qua công tác vận động, người dân cơ bản đã đồng thuận, đồng ý nhận tiền nhưng nguồn kinh phí chưa được chuyển về. "Chúng tôi rất mong UBND TP.HCM chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn liên quan khẩn trương bố trí nguồn kinh phí để giải ngân chi trả cho người dân", bà Ánh nói.

Gia đình ông Huỳnh Văn Cư (xã An Long, TP.HCM) bàn giao mặt bằng trước khi nhận tiền bồi thường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến vấn đề chậm giải ngân ở xã Phước Hòa, ngay tại cuộc họp với các xã phường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất TP.HCM trong vòng 10 ngày phải hoàn tất việc giải ngân.

Phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ Mới đây, lãnh đạo UBND TP.HCM gửi văn bản đề nghị bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các phường, xã có dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá công tác bồi thường đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Do đó, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các phường, xã xác định công tác bồi thường là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của địa phương trong quý 3/2026. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bồi thường; chủ động phối hợp các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Địa phương rà soát toàn bộ trường hợp chưa phê duyệt phương án bồi thường, chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng để phân công cán bộ phụ trách theo dõi, lên kế hoạch xử lý, xác định rõ thời hạn hoàn thành đối với từng hồ sơ. Lãnh đạo TP.HCM lưu ý không để phát sinh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm xử lý hồ sơ. Sỹ Đông

Phường, xã chủ động gỡ vướng cùng người dân

Xã An Long là địa phương có tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi qua có chiều dài lớn nhất với trên 16,8 km, tổng diện tích đất phải thu hồi trên 128 ha của 228 trường hợp.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành hiện thi công được khoảng 20 km ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Có mặt tại gia đình ông Huỳnh Văn Cư (66 tuổi, người dân xã An Long), PV Thanh Niên ghi nhận hàng chục phương tiện, máy móc đang hối hả thi công tuyến cao tốc đoạn qua phần đất của gia đình ông. Ông Cư cho biết gia đình có 1,3 ha thuộc diện thu hồi phục vụ thi công cao tốc. Trên diện tích đất này, gia đình ông Cư đang trồng cây ăn trái như sầu riêng, măng cụt, thu hoạch khoảng 250 triệu đồng/năm.

"Khi nhà nước có phương án thu hồi đất để làm đường, được sự vận động của xã, chúng tôi sẵn sàng bàn giao ngay, không một chút do dự. Sau khi bàn giao đất cho đơn vị thi công, khoảng 2 tháng sau chúng tôi mới nhận được tiền. Với số tiền hàng chục tỉ đồng, nếu tính lãi suất ngân hàng trong 2 tháng cũng có một khoản kha khá, nhưng chúng tôi cũng không hề so đo, tính toán", ông Cư nói.

Cũng theo ông Cư, sau khi nhận được tiền bồi thường, ông chia một phần cho con cái và phần còn lại tiếp tục mua đất, trồng cây ăn trái, đồng thời chăm sóc, thu hoạch số cây ăn trái trên diện tích đất còn lại của gia đình để chi trả cho cuộc sống hằng ngày.

Ông Nguyễn Đức Giang, Phó chủ tịch UBND xã An Long, cho biết đến nay địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đạt 99% và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt 95,4% so với tổng diện tích phải thu hồi. Với 2 trường hợp còn lại, có 1 trường hợp đã chấp thuận phương án bồi thường.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thị sát công tác giải phóng mặt bằng thi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

An Long là 1 trong 10 xã phường có tỷ lệ bàn giao mặt bằng nhanh và sớm nhất. Khi được hỏi về kinh nghiệm trong công tác bồi thường, ông Giang cho biết sau khi đo đạc, kiểm đếm, xã tổ chức các tổ công tác đi đến từng nhà dân hoặc doanh nghiệp để vận động, tuyên truyền cũng như tìm hiểu xem họ có khó khăn, vướng mắc gì về giấy tờ đất đai, thừa kế… "Nếu người dân vướng ở chỗ nào, chúng tôi ghi nhận, sau đó họp bàn với các phòng ban tìm phương án hỗ trợ", ông Giang nói thêm.

Đáng chú ý, xã An Long cũng là địa phương có nhiều trường hợp sau khi chấp thuận phương án bồi thường, người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng ngay cho đơn vị thi công, trong khi chưa nhận tiền bồi thường. (còn tiếp)