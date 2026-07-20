TP.HCM tăng tốc dự án trọng điểm: Dân đồng thuận, công trình có mặt bằng

M Ở RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG "TỬ THẦN"

Giữa dòng xe container nối đuôi nhau ra vào cảng Cát Lái, đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường, TP.HCM) mỗi ngày dày đặc phương tiện qua lại. Tiếng còi xe cùng những biển cảnh báo "đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn" đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân hàng chục năm qua.

Nằm trong diện dự kiến thu hồi toàn bộ khi dự án lấy vào 12 m chiều sâu căn nhà đang ở, bà Dương Thị Kim Hồng (59 tuổi) không khỏi lo lắng. Căn nhà rộng hơn 70 m2 là nơi 4 thế hệ trong gia đình bà sinh sống từ trước năm 1975 đến nay. Trước cửa nhà là quầy phở, nguồn thu nhập chính của gia đình suốt nhiều năm. Bởi vậy, điều khiến bà Hồng trăn trở không chỉ là nơi ở mới, mà còn là kế sinh nhai sau khi di dời.

Đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP.HCM) tăng tốc thi công sau khi giải phóng 100% mặt bằng Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

"Đường này nhỏ quá, tai nạn nhiều lắm, chúng tôi hay gọi là đường "tử thần" nên trước sau gì cũng phải mở thôi. Tôi gắn bó ở đây hơn 50 năm rồi. Giờ chấp nhận giao hết đất cho Nhà nước, chỉ mong khi tái định cư, chính quyền xem xét bố trí cho chúng tôi ở khu vực mặt tiền hoặc gần trục đường lớn để có thể tiếp tục buôn bán. Tuổi đã cao, nếu đưa vào hẻm sâu thì tôi không biết làm gì để sống", bà Hồng nói.

Cách đó không xa, căn nhà 2 tầng của ông Hoàng Trung Quỳnh (58 tuổi) dự kiến chỉ thu hồi phần sân phía trước. Nhiều năm sống ở mặt tiền đường Nguyễn Duy Trinh, ông Quỳnh chứng kiến không ít vụ va chạm giữa xe container và xe máy ngay trước cửa nhà. "Container đi song song 2 chiếc rất nguy hiểm. Người lạ đường rất dễ gặp tai nạn. Đường này sớm muộn gì cũng phải mở", ông nói.

Đồng tình với chủ trương mở rộng đường, ông Quỳnh mong mức bồi thường được xác định phù hợp với giá trị thực tế của từng loại đất. Với phần diện tích còn lại, người dân cũng cần được hỗ trợ thủ tục xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sớm ổn định cuộc sống.

Quầy phở nhỏ là sinh kế đã gắn bó nhiều năm với gia đình bà Dương Thị Kim Hồng Ảnh: Uyển Nhi

Theo kế hoạch dự án nâng cấp đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu sẽ được mở rộng lên 30 m, cần thu hồi hơn 73.000 m² đất, ảnh hưởng gần 300 hộ dân. Tổng mức đầu tư dự án là 1.858 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.500 tỉ đồng.

Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND phường Long Trường, cho biết giá đất sẽ được xác định cụ thể theo từng loại đất, vị trí khu đất, dự thảo phương án bồi thường sẽ lấy ý kiến người dân. Phường cũng mời đại diện các hộ bị ảnh hưởng tham gia hội đồng bồi thường dự án.

Theo ông Dũng, số trường hợp thuộc diện tái định cư không nhiều do chỉ bị thu hồi một phần mặt tiền. Nếu diện tích còn lại không đủ điều kiện sử dụng và hộ dân bàn giao toàn bộ, gia đình sẽ được bố trí tái định cư. Địa phương sẽ làm việc riêng với từng hộ, đồng thời đề xuất UBND TP.HCM bố trí quỹ nền tái định cư hiện có, ưu tiên gần khu vực người dân đang sinh sống. "Địa phương cam kết thực hiện đúng quy định để bảo vệ, bảo đảm quyền lợi của người dân trong dự án", ông Dũng khẳng định.

Dự kiến, việc đo đạc, kiểm đếm sẽ hoàn thành trước ngày 15.9, phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 12.2026, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào cuối tháng 3.2027.

T ÁI ĐỊNH CƯ TẠI PHƯỜNG CŨ

Nếu đường Nguyễn Duy Trinh mới bắt đầu hành trình giải phóng mặt bằng, thì đường Nguyễn Thị Định và nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái) đã dần hiện rõ hình hài sau khi toàn bộ mặt bằng được bàn giao.

Ghi nhận giữa tháng 7.2026, các công trình trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ, nhiều đoạn đường đã trải nhựa. Trong căn nhà 3 tầng vừa hoàn thành hơn 4 tháng, ông Mai Quốc Tuấn (59 tuổi, ở phường Cát Lái) cho biết gia đình ông có 3 căn nhà bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi 120 m2, tổng kinh phí bồi thường hơn 3,7 tỉ đồng.

"Biết giá bồi thường đất nông nghiệp thấp hơn đất ở nên lúc đầu tôi cũng đắn đo. Nhưng nghĩ lại, đường sá được mở rộng thì con cháu mình hưởng lợi trước tiên. Gia đình tôi là một trong những hộ ký biên bản bàn giao mặt bằng đầu tiên", ông Tuấn kể.

Đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường) sẽ được mở rộng lên 30 m, tăng kết nối khu vực cảng Cát Lái Ảnh: Uyển Nhi

Theo ông Tuấn, bàn giao mặt bằng sớm giúp gia đình chủ động tháo dỡ, xây dựng lại nhà cửa, tránh kéo dài cảnh sống ngổn ngang. Việc bàn giao trước thời hạn còn giúp gia đình được thưởng 7,5 triệu đồng mỗi căn. Ngay sau Tết Nguyên đán 2026, ông tháo dỡ phần công trình bị ảnh hưởng, xây căn nhà 3 tầng trên phần đất còn lại rộng khoảng 60 m².

"Bây giờ cuộc sống ổn định, tôi vẫn đi lái xe, thu nhập tuy vừa phải nhưng nhìn con đường trước nhà rộng rãi, sạch đẹp, không còn cảnh kẹt xe như trước thì thấy quyết định của mình rất đúng", ông Tuấn cười nói.

Bà Phạm Ngọc Thảo Giang, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND phường Cát Lái, cho biết việc bàn giao 100% mặt bằng là kết quả của quá trình đối thoại, tháo gỡ từng hồ sơ và sự đồng thuận của hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy) ảnh hưởng 360 hộ dân, tổng kinh phí bồi thường gần 1.300 tỉ đồng. Giá bồi thường được thẩm định kỹ, mức giá cao nhất thuộc đường Nguyễn Thị Định với hơn 90 triệu đồng/m2, hộ nhận bồi thường cao nhất gần 19 tỉ đồng.

Điểm cuối dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định ở nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái, TP.HCM) Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Trong khi đó, dự án nút giao Mỹ Thủy ảnh hưởng 199 hộ dân, tổng kinh phí bồi thường 1.616 tỉ đồng. Hộ dân nhận số tiền bồi thường cao nhất hơn 77,7 tỉ đồng cho diện tích bị thu hồi 7.171 m2. Trong cả hai dự án, người dân đều được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường.

Ông Võ Tấn Quan, Chủ tịch UBND phường Cát Lái, cho biết dự án kéo dài qua nhiều năm, trải qua nhiều lần điều chỉnh chính sách về đất đai, bồi thường. Không ít hồ sơ có tính chất pháp lý phức tạp, buộc chính quyền phải nhiều lần đối thoại với người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc và tạo sự đồng thuận. Trong quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù cơ chế thực hiện có nhiều thay đổi, khối lượng công việc lớn, phường vẫn xác định không để các dự án bị gián đoạn, ách tắc.

"Nhiều hộ dân vẫn còn những trăn trở, khó khăn nhưng vì lợi ích chung đã chấp hành chủ trương, di dời và bàn giao mặt bằng. Chính tinh thần chia sẻ, tích cực phối hợp của bà con đã góp phần quyết định thành công của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng", ông Quan nói. (còn tiếp)