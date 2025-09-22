Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân

Sỹ Đông
Sỹ Đông
22/09/2025 14:47 GMT+7

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân TP.HCM do Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng ban.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Ban chỉ đạo có 27 thành viên, do Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng ban. 2 phó trưởng ban gồm thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM và đại tá Lê Quang Đạo, Phó giám đốc Công an TP.HCM. Các ủy viên khác gồm lãnh đạo các sở, ngành.

Cũng theo quyết định, đại tá Phan Quốc Việt, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM làm Trưởng cơ quan thường trực; đại tá Trần Văn Quyết, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM làm Trưởng cơ quan tham mưu, giúp việc.

TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân - Ảnh 1.

ẢNH: SỸ ĐÔNG

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân có nhiệm vụ giúp UBND TP.HCM và các phường, xã, đặc khu trong việc tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động phòng không nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tham mưu soạn thảo, ban hành các văn bản về phương hướng, nhiệm vụ phòng không nhân dân; huy động lực lượng phòng không nhân dân, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nhiệm vụ chuyên môn, diễn tập phòng không nhân dân cho các đối tượng; vận động quần chúng tham gia các hoạt động phòng không nhân dân.

Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và quy chế hoạt động, quy chế kiểm tra do trưởng Ban chỉ đạo ban hành.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân nhằm cụ thể hóa quy định của luật Phòng không nhân dân năm 2024 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

