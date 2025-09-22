Anh Nguyễn Hoàng Huy được khen thưởng vì dũng cảm cứu người trên sông

Sáng 22.9, tại buổi chào cờ đầu tuần, UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) đã khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, là thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi), vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn trên sông Xáng Ngang.

Anh Nguyễn Hoàng Huy - thành viên lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi, được khen thưởng vì hành động dũng cảm cứu người

ẢNH: CTV

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Huy bày tỏ niềm vui và vinh dự khi nhận được khen thưởng từ UBND xã. "Tôi rất hạnh phúc và lấy đó làm động lực để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tham gia lực lượng an ninh cơ sở, tôi luôn tự hào khi được góp phần bảo vệ an toàn cho người dân", anh Huy nói.

Sự việc xảy ra vào chiều 19.9, khi em N.Đ.T.L (học sinh Trường THCS Gò Xoài) điều khiển xe đạp điện xuống dốc để đợi phà tại ấp 3, xã Bình Lợi. Do mất kiểm soát tốc độ, em cùng chiếc xe đạp điện lao thẳng xuống sông Xáng Ngang. Thời điểm đó, anh Huy đang có mặt trên chiếc phà mang biển kiểm soát SG 8283, do anh N.V.L (ở ấp 3, xã Bình Lợi) điều khiển, di chuyển từ ấp 11 sang ấp 3.

Khi phà ra giữa sông, anh Huy nghe tiếng hô hoán "trời ơi" từ những người xung quanh. Quay lại, anh phát hiện em học sinh cùng xe đạp điện bị nước cuốn xa bờ hơn 5 mét. Chiếc cặp thấm nước trên lưng khiến em chìm dần và hoảng loạn. Không do dự, anh Huy lập tức nhảy xuống sông, bơi đến chỗ em học sinh, kịp thời nâng em lên và trấn an để em bình tĩnh. Sau đó, anh vòng ra phía sau, kéo em vào bờ với sự hỗ trợ của những người xung quanh, đưa cả em và chiếc xe lên an toàn.

"Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc cứu người. Khi cứu được em ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc," anh Huy chia sẻ.

Được biết, anh Nguyễn Hoàng Huy vừa lập gia đình cách đây vài tháng. Hành động nhanh trí và dũng cảm của anh đã giúp bảo vệ tính mạng em học sinh, đồng thời trở thành tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm. Hành động này không chỉ thể hiện lòng nhân ái mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng an ninh cơ sở xã Bình Lợi trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng.

UBND xã Bình Lợi cho biết, hành động cứu người của anh Huy là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng an ninh cơ sở, đồng thời khuyến khích các cá nhân khác noi theo.