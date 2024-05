TP.HCM thêm 300 ca tay chân miệng trong 1 tuần, cẩn trọng nguy cơ tái nhiễm ở trẻ

Trong tuần cuối của tháng 4.2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) ghi nhận 309 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 20% so với trung bình 4 tuần trước. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca phải nhập viện điều trị nội trú trong tháng 4 là 82 ca, gấp 5 lần so với tháng trước. Trong khi đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ghi nhận 60 trường hợp trẻ mắc tay chân miệng, cao hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trẻ đã mắc tay chân miệng vẫn có nguy cơ tái nhiễm bệnh lần 3, lần 4 BÙI VÂN

Một số phụ huynh chủ quan nhận định trẻ đã bị tay chân miệng sẽ không mắc lại lần 2. Tuy nhiên, thực tế căn bệnh này có thể xuất hiện nhiều lần ở trẻ. Vì lượng kháng thể sau khi bị nhiễm vi rút gây bệnh không nhiều, không bền vững nên không đủ để bảo vệ trẻ.