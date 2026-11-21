UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ (giai đoạn 3). Dự án bao gồm nạo vét kênh, xây dựng bờ kè và mảng xanh dọc hai bên bờ kênh, thuộc địa bàn phường Bình Tiên và phường Bình Tây.

Kênh Hàng Bàng dài khoảng 1,7 km chảy qua khu vực quận 5 và quận 6 cũ, kết nối kênh Tân Hóa - Lò Gốm, kênh Vạn Tượng và kênh Tàu Hủ. Trước khi cải tạo, tuyến kênh từng bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều đoạn bồi lấp, thu hẹp do tình trạng nhà dân lấn chiếm, rác thải và nước sinh hoạt gây ảnh hưởng môi trường.

TP.HCM lên kế hoạch thu hồi đất cải tạo kênh Hàng Bàng, đoạn từ đường Bình Tiên đến Phạm Đình Hổ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Dự án khôi phục kênh Hàng Bàng được triển khai từ năm 2015, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, đoạn từ đường Bình Tiên đến kênh Lò Gốm, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khu vực hai bên bờ được chỉnh trang, trồng cây xanh, hình thành không gian công cộng phục vụ người dân.

Ở giai đoạn 2, đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến đường Ngô Nhân Tịnh, nhiều hạng mục đã được triển khai. Phần tuyến phía đường Bãi Sậy đã hoàn thành thi công. Đoạn từ đường Ngô Nhân Tịnh đến kênh Vạn Tượng cũng đã được cải tạo, hình thành cảnh quan ven kênh.

Riêng giai đoạn 3, đoạn từ đường Bình Tiên đến đường Phạm Đình Hổ, có gần 400 hộ dân bị ảnh hưởng chưa triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư cho người dân

Trong kế hoạch, UBND TP.HCM xác định 2 nhóm công việc trọng tâm. Trong đó, nhóm thứ nhất là chuẩn bị đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần; xác định ranh giới, phạm vi thu hồi đất. Dự án được chia thành dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; dự án thành phần 2 về xây dựng đoạn kênh, nạo vét, làm bờ kè và mảng xanh.

Cùng với đó, các đơn vị phải chuẩn bị quỹ nhà, đất tái định cư và phương án tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Kênh Hàng Bàng kết nối với kênh Vạn Tượng trước khi chảy ra kênh Tàu Hủ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Nhóm công việc thứ hai là triển khai quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất với 16 bước. Quy trình bắt đầu từ xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, thông báo đến người dân, tổ chức khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc nhà đất.

Sau đó, cơ quan chức năng lập dự thảo phương án bồi thường, tổ chức niêm yết công khai, lấy ý kiến, đối thoại với người dân trước khi thẩm định và phê duyệt. Khi phương án được thông qua, các đơn vị thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất.

Đối với trường hợp không đồng ý hoặc không phối hợp bàn giao mặt bằng, kế hoạch cũng quy định việc xử lý theo trình tự, trong đó có phương án cưỡng chế thu hồi đất nếu cần thiết.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND phường Bình Tiên, phường Bình Tây và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Tiên triển khai kế hoạch.

Vị trí kênh Hàng Bàng ẢNH: GOOGLE MAPS



