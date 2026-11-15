Phường Chánh Hưng ở TP.HCM thu hồi đất hơn 600 hộ dân chỉnh trang rạch Ông Lớn

Chiều 15.11, UBND phường Chánh Hưng (TP.HCM) phối hợp tổ chức hội nghị họp dân triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết tuyến rạch Ông Lớn và các rạch nhánh từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc thoát nước của địa phương.

Tuy nhiên, tình trạng bồi lắng và ô nhiễm môi trường qua nhiều năm khiến khu vực ven rạch đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi triều cường và ngập nước, tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm, nâng cao khả năng thoát nước và chỉnh trang đô thị, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết dự án cải tạo rạch Ông Lớn ảnh hưởng 613 hộ dân ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dự án này có tổng vốn đầu tư 4.341 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường 3.923 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2026 - 2030. Khoảng 1,3 km tuyến rạch sẽ được xây kè bảo vệ, đồng thời xây mới tuyến đường từ cầu Rạch Ông đến rạch Xáng cùng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng dọc đường.

Ông Tú cho biết đây là dự án trọng điểm, ảnh hưởng 613 hộ dân ở 5 khu phố trên địa bàn phường Chánh Hưng.

Phường Chánh Hưng thu hồi đất theo 17 bước

Kế hoạch thu hồi đất của dự án này gồm 17 bước, trong đó phường Chánh Hưng đặt mục tiêu đến hết tháng 3.2027 sẽ hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Tại hội nghị, người dân thuộc diện thu hồi đất quan tâm đến các vấn đề như đơn giá bồi thường, phương án tái định cư, hộ có đông nhân khẩu có được thêm suất tái định cư hay không, mức thưởng thêm khi tự lo chỗ ở cũng như việc xây dựng, sửa sang nhà cửa, hỗ trợ thu nhập với các hộ kinh doanh…

Người dân phường Chánh Hưng quan tâm đến phương án bồi thường, tái định cư khi thực hiện dự án ẢNH: SỸ ĐÔNG

Sau đó, đại diện Phòng Hạ tầng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng giải đáp các vấn đề mà người dân quan tâm.

Cụ thể, hiện nay phường đang thuê đơn vị tư vấn để xác định đơn giá bồi thường. Khi hoàn thành, phường sẽ niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân góp ý.

Đối với đất ở có giấy chứng nhận, người dân được bồi thường 100% giá đất cụ thể do UBND TP.HCM phê duyệt; đất dôi dư không có tranh chấp được bồi thường theo diện tích đo thực tế; đất đủ điều kiện được bồi thường theo 100% giá đất ở sau khi trừ nghĩa vụ tài chính (từ 20 - 40%).

Đất không giấy tờ tùy theo thời điểm sử dụng mà được hỗ trợ 100% giá đất ở trong hạn mức giao đất hoặc phải trừ nghĩa vụ tài chính. Với đất lấn chiếm, mức hỗ trợ từ 42 - 70% giá đất ở tính bồi thường.

Hộ trên 7 nhân khẩu nhận thêm 1 suất tái định cư

Về tái định cư, các trường hợp bị thu hồi toàn bộ nhà đất thì được bố trí tái định cư bằng nền đất hoặc căn hộ. Những hộ có trên 7 nhân khẩu sẽ được thêm 1 suất tái định cư bằng căn hộ. Nếu đủ điều kiện tái định cư mà tự lo chỗ ở mới, hộ dân được hỗ trợ thêm 5% giá trị bồi thường.

Trong thời gian chờ nhận nền đất, căn hộ tái định cư, người dân được hưởng chính sách tạm cư từ 5 - 8 triệu đồng/tháng (hộ dưới 4 nhân khẩu) tùy theo khu vực; thêm 2 triệu/người phát sinh, tối đa 24 triệu.

Rạch Ông Lớn qua phường Chánh Hưng, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với những hộ bị thu hồi một phần, phường giải quyết thủ tục sửa chữa, cấp phép xây dựng trong vòng 7 ngày. Khi người dân bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì phường giải quyết thủ tục cấp phép, sửa chữa luôn để ổn định cuộc sống.

Những hộ giao mặt bằng trước thời hạn được thưởng thêm 25 - 50 triệu đồng tùy theo đất bị thu hồi một phần hay toàn bộ.

Ngoài ra, hộ kinh doanh còn được hỗ trợ 30% một năm thu nhập sau thuế, tính theo mức thu nhập bình quân của 3 năm gần nhất.