Người dân ven kênh phường Chánh Hưng được vay tín chấp, mua nhà giá ưu đãi

Hiện nay phường Chánh Hưng đang triển khai 4 dự án trọng điểm gồm nạo vét, cải tạo rạch Ông Bé và các rạch nhánh, rạch Ông Lớn cùng 2 đoạn thuộc dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi.

4 dự án trên ảnh hưởng gần 5.500 trường hợp, trong đó 5.079 hộ phải giải tỏa toàn bộ. Đặc thù khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch là nhiều hộ dân làm lao động phổ thông, thu nhập chưa cao, sinh kế phụ thuộc vào địa bàn cư trú. Khi phải di dời, người dân không chỉ cần tiền để tìm chỗ ở mới mà còn phải lo chi phí sinh hoạt, học hành của con cái và công việc để duy trì thu nhập.

Để người dân không rơi vào cảnh khó khăn khi di dời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng (ban quản lý dự án) đang triển khai mô hình dân vận khéo "Đồng hành cùng hộ dân thuộc dự án" giai đoạn 2026 - 2030, với nhiều giải pháp hỗ trợ tài chính, nhà ở và sinh kế.

Người dân trên đường Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, TP.HCM) ủng hộ triển khai dự án cải tạo rạch Ông Bé và các rạch nhánh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng cho biết một trong những giải pháp mới của phường là kết nối ngân hàng hỗ trợ người dân có nguồn tài chính trong thời gian chờ nhận tiền bồi thường. Theo đó, đơn vị đang làm việc với các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước như Agribank, VietinBank để kết nối các gói tín dụng an sinh xã hội.

Đối với những hộ đã ký biên bản kiểm đếm và xác nhận dự thảo phương án bồi thường, tổ nghiệp vụ của ban quản lý dự án sẽ xác nhận hồ sơ làm cơ sở để ngân hàng thẩm định, xem xét cấp khoản vay tiêu dùng ngắn hạn tín chấp.

Nguồn vốn này giúp người dân trang trải những khoản cần thiết như thuê nhà tạm cư, chi phí sinh hoạt, chữa bệnh và đóng học phí cho con trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục bồi thường. Khi nhận tiền bồi thường chính thức, khoản vay sẽ được trừ một lần, không tính phí phạt thanh toán trước hạn.

Giải pháp này hướng đến việc giúp người dân chủ động tài chính trong giai đoạn chuyển tiếp, tránh phải vay nóng từ các nguồn không rõ ràng hoặc rơi vào bẫy "tín dụng đen", lãi suất cao.

Người dân ven kênh phường Chánh Hưng được ưu đãi mua nhà thương mại

Để hỗ trợ tạo lập chỗ ở mới, ban quản lý dự án sẽ làm việc với các chủ đầu tư có dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành, đầy đủ pháp lý tại khu vực lân cận để đàm phán chính sách giá ưu đãi dành cho các hộ bị ảnh hưởng. Định hướng của phường là đàm phán để người dân bị thu hồi đất được hưởng mức giá ưu đãi, chiết khấu tốt nhất, đồng thời thiết lập cơ chế thanh toán một lần khi nhận tiền bồi thường.

Về sinh kế, phường sẽ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM khảo sát nhu cầu học nghề, chuyển đổi việc làm của người dân. Trên cơ sở đó, tổ chức tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm mới cho những lao động bị ảnh hưởng. Các hộ có nhu cầu kinh doanh cũng được định hướng tiếp cận những chương trình hỗ trợ phù hợp để tạo nguồn thu nhập sau khi di dời.

Cầu Chữ Y (phường Chánh Hưng, TP.HCM). Bên phải là kênh Tàu Hủ - Bến Nghé còn bên trái là kênh Đôi đang được chỉnh trang ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Với quy mô gần 5.500 trường hợp bị ảnh hưởng, bài toán chỉnh trang kênh rạch tại Chánh Hưng không chỉ là giải phóng mặt bằng để triển khai công trình mà còn là quá trình sắp xếp lại cuộc sống của hàng ngàn gia đình.

"Những nỗ lực trên khẳng định quyết tâm của phường trong việc chuyển đổi phương thức từ quản lý hành chính sang phục vụ và đồng hành. Việc đặt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân làm trung tâm là chìa khóa tạo sự đồng thuận, góp phần hoàn thành các dự án đúng tiến độ", lãnh đạo ban quản lý dự án chia sẻ.