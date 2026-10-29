TP.HCM đề xuất chi gần 7.300 tỉ cải tạo kênh Hy Vọng, rạch Bàu Trâu

Sáng 29.10, tại kỳ họp thứ 6, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Hy Vọng, thuộc phường Tân Sơn. Phạm vi dự án kéo dài từ đường Phạm Văn Bạch đến kênh Tham Lương. Chiều rộng nạo vét kênh dự kiến từ 6,5 - 11,5 m, kết hợp xây dựng kè bờ kênh.

Dọc hai bên kênh, dự án dự kiến xây dựng đường giao thông với mặt cắt ngang tối thiểu 10 m, gồm 6 m lòng đường và phần vỉa hè. Ngoài các hạng mục trên, dự án sẽ nâng cấp hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống thoát nước thải, cải tạo các tuyến đường cho phù hợp tiêu chuẩn.

Trong phương án điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ 557 tỉ đồng lên 2.546 tỉ đồng, tăng 1.989 tỉ đồng. Dự án được chia thành 2 phần: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.899 tỉ đồng và xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường khoảng 647 tỉ đồng.

Kênh Hy Vọng đoạn kết nối với kênh Tham Lương (phường Tân Sơn, TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Việc điều chỉnh nhằm cập nhật phạm vi, diện tích bị ảnh hưởng, khối lượng thực tế và đơn giá bồi thường; đồng thời bổ sung các hạng mục xây lắp để triển khai giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Kênh Hy Vọng nằm trong khu dân cư đông đúc, là một trong những hướng thoát nước chính của lưu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Tình trạng rác thải xây dựng, rác sinh hoạt đổ xuống kênh được xác định là nguyên nhân cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng khơi thông dòng chảy, cải thiện chất lượng nước, nâng cao năng lực thoát nước, góp phần giảm ngập cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và một phần lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Dự án rạch Bàu Trâu tăng 3.400 tỉ đồng

Cũng tại kỳ họp, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật rạch Bàu Trâu, đoạn từ kênh Tân Hóa đến đường Phan Anh (thuộc phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh).

Dự án nạo vét, cải tạo rạch Bàu Trâu được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư năm 2015, với tổng mức đầu tư ban đầu 282 tỉ đồng. Mục tiêu là giải quyết thoát nước cho khu vực, cải thiện môi trường sống và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước theo quy hoạch.

Sau đó, thành phố tiếp tục thông qua các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình. Trong đó, dự án tại khu vực phường Phú Lâm được thông qua năm 2016 với kinh phí 400 tỉ đồng; dự án tại khu vực phường Phú Thạnh được thông qua năm 2017 với kinh phí 661 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (bên trái) trao đổi với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án rạch Bàu Trâu kéo dài, hạng mục xây lắp chưa được phê duyệt đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng trải qua nhiều giai đoạn, phải cập nhật hồ sơ và thực hiện theo các quy định pháp luật mới.

Theo đề xuất, chiều dài tuyến nạo vét dự kiến giảm từ khoảng 1.517 m xuống còn 1.066 m. Lý do đoạn rạch từ đường Phan Anh đến kênh Hiệp Tân không được đưa vào phạm vi đầu tư trong giai đoạn này bởi chức năng thoát nước đã thay đổi sau khi kênh Hiệp Tân được cải tạo. Nước mưa, nước thải từ lưu vực kênh Hiệp Tân hiện được tiêu thoát vào khoảng giữa tuyến rạch Bàu Trâu. Phần rạch còn lại chủ yếu phục vụ thoát nước tại chỗ và một phần khu vực cửa Xí nghiệp Cầu Tre.

Bên cạnh nạo vét, xây kè, dự án dự kiến xây dựng đường giao thông, mảng xanh dọc rạch; hoàn thiện hệ thống cống thoát nước mưa, nước thải, cống bao, hào kỹ thuật, chiếu sáng và các công trình qua kênh tại 3 vị trí.

Trong tổng mức đầu tư dự án rạch Bàu Trâu tăng lên 4.744 tỉ đồng, có đến 3.405 tỉ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 1.339 tỉ đồng cho xây dựng, nạo vét, chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Theo kế hoạch dự kiến, giai đoạn 2026 - 2027 tập trung chuẩn bị đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan; giai đoạn 2028 - 2030 triển khai xây dựng; năm 2031 hoàn thành các hạng mục, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.